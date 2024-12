Yeison Jiménez confesó el difícil momento que vivió su mamá con los biopolímeros

Yeison Jiménez es un famoso cantante de música popular, quien a la fecha cuenta con más de cinco años de experiencia en la industria musical, llevando a los escenarios tanto nacionales como internacionales grandes éxitos que lo han convertido en uno de los grandes exponentes del género y también le han abierto las puertas para su faceta como empresario contando así con varios negocios actualmente. Además, desde hace más de 10 años sostiene una relación con Sonia Restrepo, madre de sus dos hijos, Thaliana y Santiago, pero de quien no suele hablar mucho es de su mamá, pero, ahora, recientemente Yeison confesó el difícil momento que vivió su mamá con los biopolímeros.

Si bien, en los últimos días, el cantante ha estado enfocado en sus presentaciones por diferentes zonas de Colombia, también ha tenido la oportunidad de compartir junto a su familia, dejando ver que su pequeño Santiago lo tiene más encantado que nunca, buscando pasar el mayor tiempo posible junto a él, demostrando así varios de estos momentos por medio de sus redes sociales.

Y precisamente, a través de su cuenta de Instagram, el cantante recientemente se encargó de poner en evidencia la compleja situación que salud que vivió su mamá hace varios años: “Mi gente para no alargarnos mucho, ustedes saben qué pasamos por un muy mal momento en toda mi familia. Un momento en el que mi madre cae en manos de una persona que ni siquiera era cirujano y les estamos hablando de hace muchos años, yo ni siquiera tenía conocimiento de esto.

Después de muchos traumas, muchos problemas, muchos procesos llegó a las manos del doctor y me siento muy feliz, supremamente bien. Mi mamita salió muy bien, ya hace varios meses se operó, pero habíamos dejado este gran mensaje que les teníamos para todos ustedes porque realmente es importante que así no sea con el doctor siempre busquen un buen cirujano (…) Personalmente yo tenía un trauma con este tema de hecho le dije al doctor no me avise cuando la va a operar, avísame cuando ya salió”, agregó Yeison Jiménez mientras que el doctor reiteró que un día el artista lo llamó pidiéndole ayuda para su mamá, ya que estaba muy mal.

¿Cuántos hermanos tiene Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez tiene seis hermanos, sin embargo, solo uno de ellos fue fruto de la unión de sus padres, Orlando Jiménez Aristizábal y Luz Mery Galeano, quien es Lina Jiménez, con quien creció y la mujer con la que se ha dejado ver en varias ocasiones por medio de sus redes sociales, demostrando así el cariño que se tienen.