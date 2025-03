Exparticipantes del ‘Desafio’ revelaron la millonaria suma que les han ofecido por tener relaciones sexuales con ellos

El ‘Desafío’ ha sido por años el reality favorito de los colombianos, no por menos ha sido el reality con 20 años al aire, llevando año a año a las pantallas de los colombianos las pruebas más exigentes a nivel físico. Sin duda, la mayoría de los participantes que han llegado al programa han sido deportistas profesionales, mientras que otros lo toman como un pasatiempo, pero con el mismo amor, incluso han llegado a ejercer otras profesiones alejadas al deporte.

Debido a la exigencia física, hombres y mujeres han sido elogiados por su belleza y esculturales cuerpos que han dejado ver en el reality, pero que a la hoa de dejar el programa les ha costado un poco adaptarse a ser el nuevo foco de los televidentes y adquirir un poco de fama, a tal punto, que les han realizado propuestas indecentes en redes sociales.

Exparticipantes del ‘Desafío’ revelan la cantidad de dinero que els han ofrecido por tener relaciones sexuales con ellos

En medio de una entrevista con ‘La Red’ de Caracol, Ossa, quien participó en el reality en 2022, reveló detalles de lo que ha vivido en redes sociales, además de mencionar que le han llegado a ofrecer cerca de $50 millones de pesos colombianos por pasar una noche con él: “El tema de ser bonito es muy diferente aquí o en otro lado. Hace mucho me bajé de ese tren porque tuve la suerte de tener esta cara. Lo agradezco, pero no lo veo tan trascendente. Hay personas que se enamoran de eso y hay personas que solo te quieren obtener”.

Por otra parte, Santiago Ríos quien participó en la más reciente edición de 2024 mencionó: “A veces eso ofende por la manera en la que se lo ofrecen a uno. Se sobrepasan con las palabras. La gente dirá que es normal, pero no es tan normal que alguien que vos no conocés te empiece decir esas palabras tan puntuales. Los hombres son más frenteros en ese aspecto, las mujeres son más precavidas y educadas a l hora de expresarse”.

A pesar de los elogios, esto ha sido un tema que ha rayado el tema del acoso en redes sociales: “Trato de no prestarle atención a esas cosas porque son muy repetitivas con palabras soeces que llega a ser incómodo. Me ha tocado bloquear perfiles”. Del mismo moddo, Santiago reveló la suma más grande que le han ofrecido por llegar tener relaciones sexuales con él: “El monto que me han ofrecido que me han llegado a escribir, que me han ofrecido, ha sido de 15.000 dólares”. Esto, en pesos colombianos ronda los $62 millones de pesos.

Del mismo modo mencionó que a pesar de que tiene una cuenta activa en una página de contenido para adultos, su contenido no es explícito, sino erótico.