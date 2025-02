‘Desafío’ de Caracol se llena de críticas de los televidentes quienes exigen cambios en el formato

Las inscripciones del ‘Desafío del Siglo XXI’ están abiertas hasta el próximo 28 de febrero, y desde las redes sociales del reality de Caracol se ha reiterado que estas son gratuitas y sin intermediarios.

Recientemente el juez del ‘Desafío’ Sebastián Martino, fue el protagonista de una de las publicaciones en la que indicó lo que será la nueva temporada y los retos que han asumido desde la creatividad, para que la competencia sea mucho más ruda.

“Este va a ser el desafío más rudo, y por eso lo llamamos el ‘Desafío del Siglo’. Llevamos mucho tiempo pensando qué cosas nuevas traerles, les garantizo que se van a enganchar, viene más fuerte, físicamente, psicológicamente. Así que prepárense para una nueva temporada, llena de sorpresas y llena de aventuras. Y no les puedo contar mucho porque si no me regañan mis jefes, pero va a estar para alquilar balcones”, dijo Sebastián Martino, juez del ‘Desafío’.

Sin embargo, el post del ‘Desafío’ con las palabras de Sebastián Martino sobre la nueva temporada no tardó en llenarse de críticas y exigencias por los más fervientes seguidores del ‘reality de todos los colombianos’, por lo que en los comentarios dejaron saber su posición sobre el actual formato.

“Ojalá sea más competencia y menos bochinche”, “Entonces metan atletas de verdad para que haya emoción”, “Los box no son chévere… vuelvan a las playas y que las condiciones no sean tan cómodas”, “¡No más box! 😢“, “Le agradezco que quité eso de desafiantes de la semana por favor se le agradece OK!!”, “Yo espero que este año no veamos más Box, ya estamos cansados de del encierro en los Box lleven el Desafio a lo que era antes por favor” y “Que vuelvan las playas porfavor 😢 😢 🙌 🙌 🙌", son solo algunas de las reacciones que destacan.