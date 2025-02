Expulsados del ‘Desafío’ se reunieron para hacer petición a los televidentes

El ‘Desafío del Siglo XXI’ abrió sus inscripciones días atrás en el portal de Caracol con las especificaciones y requisitos que deben llenar cada uno de los quieran postularse para ser los desafiantes del 2025.

Pero mientras el público espera noticias sobre si esta nueva temporada será en la Ciudad de Las Cajas o regresarán a las playas, así como si habrá o no desafiantes de le semana —como lo hicieron en los 20 años del reality— tres de sus participantes más polémicos se unieron en una publicación.

Se trata de Ossa, expulsado del ‘Desafío The Box 2022’ y con él, Beba, expulsada del ‘Desafío XX’ y Marlon, el segundo expulsado del ‘Desafío XX’. “Listos para un equipo de expulsados😅🔥… ¡Yo voy! ¿A quién le darías otra oportunidad en el desafío? ❤️‍🩹 ¡Los leemosss! 🔥“, se lee en la publicación.

Tal y como era de esperarse las reacciones de los más fervientes seguidores del reality de Caracol no tardaron en llegar, y recordaron los motivos por los que cada uno de ellos fueron expulsados del ‘Desafío’.

Expulsión de Ossa del ‘Desafío The Box 2022’

Durante una de las emisiones del ‘Desafío The Box 2022’ la presentadora Andrea Serna juntó a todos los desafiantes de ese entonces para hablar de los beneficios ganados por los equipos.

En ese momento recordó las reglas que se aplican a los perdedores y mostró en medio de la pantalla que Ossa había escondido y consumido una proteína cuando no había ganado ese beneficio, y momentos más tarde lo expulsó del ‘Desafío The Box 2022’.

“Romper las normas, tiene consecuencias. La primera, es que ustedes, sentenciadas, no tendrán que enfrentarse en el desafío a muerte. La segunda, es que hoy no tendremos competencia, hoy no habrá desafío a muerte, esta noche no habrá una eliminada, habrá un expulsado. Esto solo ha sucedido una vez en 18 años, hoy va a ser la segunda. Ossa, estás expulsado del ‘Desafío’, debes abandonar la Ciudad de las Cajas” — Andrea Serna

Expulsión de Beba del ‘Desafío XX’

El capítulo 20 del ‘Desafío XX’ marcó una de las polémicas más fuertes que se ha tenido en competencia. La tensión se apoderó del box negro, pues se debería llevar a cabo la prueba a muerte para definir a los participantes que pasan al siguiente ciclo, pero la presentadora Andrea Serna expuso la violación a las reglas por parte de Beba quien se quitó los guantes del castigo, abandonó playa baja, salió del perímetro permitido y se fue hasta la casa Alpha cuando el equipo no pagó el arriendo.

Durante varios minutos Andrea Serna les preguntó a los participantes al respecto luego de presentar las imágenes, que según Beba fueron tergiversadas y tras un cuestionamiento de dimes y diretes de Beba con sus compañeros y hasta con la misma presentadora, esta le dio punto final a su historia en el ‘Desafío XX’

<i>“Todo está dicho. Beba, puedes abandonar la ciudadela”</i> — Andrea Serna

Expulsión de Marlon del ‘Desafío XX’

Luego, 18 capítulos más tarde, específicamente la edición 38 del ‘Desafío XX’, la presentadora Andrea Serna fue hasta la casa Beta, y le pidió a Glock, Yoifer y Arandú que la acompañaran a buscar algo. Y sacó una barra que el participante escondió en una de las gavetas al lado de su cama, esto justo antes de salir a la prueba.

“Antes, justamente de venir a este lugar donde siempre nos encontramos entré a una de las casas y encontré algo, pista, no la casa que ganó sentencia y hambre”, dijo Andrea Serna en el pódium de banderas de la Ciudad de las Cajas.

La presentadora sacó la barra preguntando a quién pertenecía a lo que Marlon contestó que, a él, y precisó las condiciones en las que se dio. Pues aseguró que la había guardado en su maleta y que la encontró al momento de hacer una oración. Según palabras de Marlon la había guardado porque sus demás compañeros se las comían, pero que olvidó que estaba allí y que le comunicó a producción al finalizar la prueba.

Sin embargo, la explicación no fue suficiente, pues al no haber ganado comida se toma como una falla a las normas. “Aquí no estamos juzgando intenciones, sino hechos. Marlon escondiste comida cuando no había ganado el desafío de sentencia y hambre, es un hecho. Y esa es una violación a una regla del Desafío, es una falta grave”. Seguidamente precisó que las reglas no son negociables de ninguna manera