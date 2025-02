Carla Giraldo reveló quiénes son sus favoritos de ‘La Casa de los Famosos’

Carla Giraldo es actualmente la conductora del programa ‘La Casa de los Famosos’ en compañía de Marcelo Cezán, quien anteriormente presentaba en Bravissimo de City TV y locutaba en la emisora Besame del grupo Prisa Media. Por parte de Carla es la primera vez que cumple el rol de presentadora, desde la temporada pasada del reality de convivencia, anteriormente había estado y sigue dentro de la actuación y para el año 2021, a pesar de tener una participación polémica que la termino afectando en ciertos aspectos. Frente a esto, Carla indicó que se sentía morir porque los televidentes la tildaban como una mala persona, pero realmente ella sola estaba jugando y cumpliendo en la competencia.

Ayer la presentadora pasó por ‘Impresentables’ de Los40 donde habló de su relación con Cristina Hurtado, con quien presentó en la temporada pasada del programa, sobre esto señaló que quedaron bien y limaron sus perezas por los tensionantes momentos que vivieron al aire. “No importa lo que haya pasado, nos funcionó esa primera temporada, nos funcionó esa tensión al aire, le trajo más viralidad a nuestro programa y todo fue muy lindo. Yo realmente tengo mucho agradecimiento con ella, mucho, en todos los aspectos de mi vida, desde sanar, presentar, aprender a respirar y aceptar” indicó Giraldo.

Adicional a esto, Roberto Cardona le preguntó si tenía algún favorito dentro de la casa, a lo que ella respondió que no tenía favoritos, pero que sí la han sorprendido varios personajes. “Yina me ha sorprendido gratamente, yo pensaba que iba a llegar a pelear, a dar puño, pata, puño. Me ha sorprendido, ayer haciendo imitaciones, me pareció increíble que lo hiciera desde su lugar correcto. Me sorprendió porque al final son mujeres que no se la llevan bien pero hacen su trabajo.”