Novio de participante de ‘La Casa de los Famosos’ salió a desmentir infidelidad; video lo deja mal parado

La segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ es el programa que hoy por hoy tiene a RCN en tendencia en las redes sociales, algo que contrata con las cifras en rating que presenta, ya que aún sigue siendo opacado por ‘Yo me llamo’ de Caracol. Dentro de los temas de los que la gente más ha comentado en los últimos días, resaltan los supuestos ‘cachos’ que le están pegando a la rusa Yana Karpova, algo de lo que su novio Cris Valencia salió a hablar recientemente.

PUBLICIDAD

A sus 28 años, Karpova aceptó uno de los retos más difíciles de su vida, estar encerrada 24/7 en el set de ‘Nuestra Tele’, aventura que inició a pocas semanas de haber confirmado su relación con el reguetonero Valencia, quien, en su ausencia ha venido siendo partícipe de algunos formatos digitales que no lo han dejado bien parado.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> “Son días difíciles”: Exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ contó lo duro de cerrar un ciclo de su vida

Yana de La casa de los famosos. Tomada de las redes sociales de Yana de 'La casa de los famosos' y Cris Valencia

En uno de estos audiovisuales, el intérprete de ‘Ya no volverás’ tuvo que cumplir un desafío propuesto por el ‘host’, bailar ‘pegadito’ y ‘acaramelado’ con una mujer, algo que ni corto ni perezoso cumplió, acto que terminó viralizandose en redes, plataformas en las que se crearon rumores sobre la infidelidad que él estaría cometiendo Ante esto el artista salió a desmentir todo en un contundente clip.

“Quiero aclararles un tema que no me quita el sueño, pero realmente me parece muy malintencionado. Hay ciertas páginas y ciertos medios que están diciéndole a la gente que le he sido infiel a mi pareja cuando no ha sido así, es totalmente falso. No crean en todo lo que ven en las redes sociales, ya que muchas de esas cosas son para generar números y controversia. Yo como artista me veo en la obligación de darles contenido y el video que está circulando fue un reto en un streaming”, expresó el ‘nene, que tiene la esencia’.