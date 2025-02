Carolina Cruz, de ‘Día a día’, mostró el encuentro que tuvo con Shakira, “nunca me lo imaginé”

Carolina Cruz es una de las presentadoras más conocidas en la industria del entretenimiento, pues cuenta con una carrera de más de 15 años siendo parte de programas como ‘Muy buenos días’, ‘Estilo RCN’, ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ y por supuesto, su participación en ‘Día a día’ de Caracol Televisión encargándose de acompañar las mañanas de los televidentes. Sin dejar de lado, que la tulueña volvió a encontrar el amor en Jamil Farah, tras más de un año de separación con el actor y padre de sus dos hijos, Lincoln Palomeque. Si bien, Cruz está en una nueva etapa de su vida, ahora se tomó el tiempo para mostrar el encuentro que tuvo con Shakira.

Antes de convertirse en presentadora del matutino de Caracol, durante varios años Carolina formó parte del equipo del Canal RCN, también como conductora de algunos programas y de la sección de entretenimiento de Noticias RCN. Mientras que cumplía con este rol, la conductora terminó cumpliendo el que hoy es un sueño para muchos, como lo fue entrevistar a Shakira.

Los últimos días han sido llenos de emoción para los fieles seguidores de Shakira, ya que inició su tour ‘Las mujeres no lloran’ en Colombia, donde han sido varias las figuras del entretenimiento presentes y aunque Carolina no se dejó ver en las dos fechas de Barranquilla ni en la primera en Bogotá, su admiración por la cantante lo expresó a través de sus redes sociales, donde aseguró: “Los nervios y la felicidad que tenía hace 21 años haciendo esto no era normal. Entrevistar a Shakira, nunca me lo imaginé, las maravillas de mi trabajo. Gracias a Dios y a ti José por compartirlo”.

Lo cierto es que Shakira sería una de las artistas preferidas de Carolina Cruz, como lo deja ver en medio de su mensaje, sin dejar de lado, a su grupo de amigos y colegas como lo son Iván, Catalina y Carolina, quienes se disfrutaron del concierto de la barranquillera de principio a fin.

Carolina Cruz y Shakira Tomada de las redes sociales de Carolina Cruz

¿Cuál es la diferencia de edad entre Carolina Cruz y su novio, Jamil Farah?

Carolina Cruz lleva poco más de un año de relación con Jamil Farah, un piloso sanandresano, quien se robó su corazón. La actual pareja cuenta con una diferencia de edad de 12 años, donde la presentadora es la mayor, a pesar de ello esto no ha sido problema para seguir adelante con su noviazgo.