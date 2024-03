Carolina Cruz ha sido una de las figuras públicas más conocidas del país, ya que al haber participado en diferentes reinados de belleza y posteriormente, convirtiéndose en uno de los referentes de la presentación de entretenimiento en el país. A pesar de que actualmente se encuentra como presentadora de ‘Día a Día’ del Canal Caracol, gran parte de dicho reconocimiento lol forjó en el Canal RCN, donde llegó a presentar durante varios años ‘Muy Buenos Días’, junto a Jota Mario Valencia.

Te podría interesar: “A días de conocerte”: Maluma compartió tierna galería fotográfica a pocos días del nacimiento de su hija Paris

Carolina Cruz contó cómo fue acosada mientras trabajaba en RCN

Pero en un reciente podcast, la periodista, modelo y presentadora reveló que no todo fue color de rosa mientras estuvo trabajando en el Canal RCN llegando a revelar que fue acosada mientras que grababa un programa.

“Aunque no lo crean también fui acosada en algún momento de mi vida. Eso fue exactamente cuando trabajaba en el Canal RCN. Yo salí de presentar ‘Muy Buenos días’, y entré a ser parte de un programa muy bonito, un reality que se llamaba ‘Bailando Por un Sueño’, y después participé en un programa que se llamó ‘Cambio Extremo’, donde se veían cambios extremos en las personas, realizados por cirujanos más exitosos y reconocidos de nuestro país (...) una vez me llegaron muchas cartas al canal, cartas muy inspiradas de una persona muy enamorada que se hacía llamar Cristian (...) las empecé abrir, las empecé a leer y era una persona muy enamorada, muy obsesionada conmigo y me escribía cosas difíciles de entender. Esto se empezó a tornar un poco más complejo porque la persona ya se había involucrado en una relación como si entre esa persona y yo existiera una relación”.

Te podría interesar: Marcelo Cezán está que se mete a ‘La Casa de los Famosos’ a salvar a uno de sus familiares

Así mismo señaló que la persona que se hacía llamar Cristian pero en realidad era una mujer que deseaba cambiarse de sexo por ella y poder formar una familia y se llegó a preocupar por el tema del acoso.

El nuevo Proyecto de Carolina Cruz

El relato completo lo contó en su nuevo podcast llamado ‘Mi Mundo, Mis huellas, Mi verdad By Carolina Cruz’, donde como ella menciona “Aquí me sumerjo en lo más profundo de mi ser para contar mi historia de vida”. Y precisamente este episodio llamado ‘Yo también fui acosada’, da inicio a su nuevo proyecto personal.