Marcelo Cezán de ‘La Casa de los Famosos’ le mandó duro mensaje a infieles de Colombia

‘La casa de los Famosos’ es un reconocido programa de entretenimiento en Latinoamérica que debutó en Colombia en 2024 bajo la producción del Canal RCN. Ahora, en febrero de 2025, Marcelo Cezan se ha incorporado como presentador junto a Carla Giraldo. En redes sociales, muchos siguen de cerca las publicaciones del conductor sobre su vida cotidiana, y en esta ocasión, compartió una reflexión acerca de su matrimonio y la fidelidad.

Tras varios años en las pantallas, Marcelo Cezán ha extendido su vida a sus redes sociales, en donde comparte parte de su matrimonio con Michelle Gutty, la cantante, actriz de doblaje y bailarina que se robó el corazón del locutor de ‘Bésame’ y con quién ha compartido varios años de matrimonio, además de la experiencia de la paternidad.

En esta ocasión, Marcelo le dedicó unas especiales palabras a su esposa sobre la infidelidad, las relaciones y el compromiso que requiere un matrimonio. Marcelo compartió con sus seguidores: “Ser un hombre de una sola mujer no es una condena, sino un privilegio. La fidelidad no es para cobarde. Lo más jodido del amor no es empezarlo. Es cuidarlo. Todos saben enamorarse, pocos saben mantenerse. Porque amar no es solo decir “te quiero”. Es demostrarlo cuando el cansancio pesa, cuando las dudas acechan, cuando la vida golpea más fuerte de lo esperado".

¿Quién es el hijo de Michelle Gutty y Marcelo Cezán?

Fabricio, el hijo de Marcelo Cezán y Michelle Gutty, tiene aproximadamente 7 años. Su llegada fortaleció aún más la relación de la pareja, quienes han procurado que el niño siga sus propios intereses.

Por esta razón, optaron por retirarlo de un colegio tradicional y optar por clases virtuales, permitiéndole aprovechar su tiempo libre en actividades como natación, taekwondo, entre otras.