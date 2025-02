Don Mauricio y La Abuela tuvieron fuerte encontronazo en ‘La Casa de los Famosos’

El día 31 de convivencia dentro de ‘La Casa de los Famosos’ dio inicio a una nueva semana que tiene como líder al actor Mauricio Figueroa, luego de haberle ganado a Melissa Gate, Fernando ‘El Flaco’ Solórzano, Camilo Trujillo y Karina García.

Luego de haber ganado la prueba los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo le preguntaron a don Mauricio sobre a quién llevaría al cuarto del líder y este escogió al actor Gonzalo Escobar, más conocido como Coco.

De inmediato se dio inicio a la prueba de presupuesto, que para esta ocasión se dividió en ocho parejas que tendrían cada una la responsabilidad de detallar una imagen sobre la cual después les harán preguntas para la acumulación de puntos.

Sin embargo, bajo el otro liderato de un actor se dieron los primeros encontronazos, pues precisamente el líder de la semana Don Mauricio tuvo unas fuertes palabras con La Abuela desde tempranas horas.

La dispuesta se dio en la cocina cuando en un intercambio de palabras La Abuela le dijo de manera altanera que comiera, y este le respondió lo mismo al tiempo que le instó a que respete.

Don Mauricio la llamó grosera, y esta le respondió con lo mismo mientras decía otras palabras en un tono adecuado para que él la escuchara a lo que el actor contestó “¡No es la dueña! ¡No es la dueña! Usted no es la dueña de aquí”.

La respuesta de La Abuela se centró en “que lo pongan a usted también a hacer gu$b@nadas porque usted no hace nada”. Por su parte, muy molesto don Mauricio le contestó “Ese no es su problema ¡Respete! Hago lo que el jefe me ordena. Si le parece algo malo, vaya y hable con el jefe. A mí me respeta”.

¿Es de real la pelea de Mauricio y La Abuela?

Pese a esto, la discusión e intercambio de respuesta se encendió más, pues La Abuela lo exhortó a quedarse callado, y don Mauricio terminó de estallar “no me quedo callado, usted no es quien para hacerme callar a mí”.

“Se le subió el humo”, agregó La Abuela y don Mauricio le replicó con “no, es que a toda hora es vaciando a todo el mundo, como si fuera la dueña”. Momentos después, La Abuela sostuvo una conversación con Melissa Gate, en la que le indicó que “ojalá me nomine él. No puedo hablar, que yo soy la que mando, y si yo los mando a ustedes es por su bien. Ese ahí sentado haciéndose el bobo y ahora que le dieron eso ahí sí que más bobo va a ser”.

Sin embargo, pese a los dimes y diretes faltará saber si la pelea entre Mauricio y La Abuela es real, ya que es costumbre del ‘jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ enviar misiones secretas a los participantes por algún beneficio.