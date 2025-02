La Segura estalló contra quienes la critican por la forma de su ‘barriguita’ de embarazada

Dentro del grupo de creadoras de contenido más exitosas en Colombia resalta el nombre de Natalia Segura, más conocida como ‘La Segura’, mujer que hoy por hoy vive uno de los momentos más felices de su vida, su maternidad; tiempo en el que no se ha escapado de sus críticos, mismos que la juzgaron por la forma de su ‘barriguita’, a quienes ella les contestó con firmeza recientemente.

Tras su destacada participación en la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’, ganada por su ‘parcera’ Karen Sevillano, la vida amorosa y familiar de ‘La Segu’, ha despertado más interés que nunca en las redes, especialmente tras anunciar que traerá una criatura al mundo junto a su prometido, el uruguayo Ignacio Baladán.

'La Segura' e Ignacio Baladán desde sus redes sociales Foto: Instagram @la_segura

Pero esta infinita felicidad ha tratado de ser opacada por reprochables comentarios relacionados con la forma de su vientre, tales como: “Se le ve rara la barriga”, “No parece barriga de embarazada”, “Parece aguada”, “Se le ve deforme”, y “Ni con filtro se le quita la forma”.

Tras esta situación, la vallecaucana invitó a sus fans a que reflexionen sobre sus pensamientos, expresándoles: "sé que muchas de ustedes no tienen el cuerpo perfecto igual que yo, pero no tenemos que cumplir con los estándares de nadie. No dejen que personas que no están mejor que ustedes alimenten sus inseguridades. Siempre habrá alguien con algo que decir, pero tú decides a quién escuchar“.

Aunque se creía que La Segura ya había dado vuelta a la hoja en una reciente historia, decidió contestarle a un ‘hater’ que le preguntó, “¿Por qué muestra tanto la barriga? ¿No le parece muy feo?”; cuestionamiento al que ella respondió: “No. Creo que si me pareciera feo no la mostraría como la muestro casi todos los días con orgullo. No importa la cantidad que uno haga al respecto, nunca será suficiente para este tipo de personas que comentan estas pendejadas”.