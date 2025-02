Carla Giraldo expresó su agradecimiento hacia Cristina Hurtado después de las tensiones en ‘La Casa de los Famosos’

Carla Giraldo es reconocida actriz colombiana con una trayectoria de más de 20 años en la televisión, que salió campeona de MasterChef en el año 2021, a pesar de tener una participación polémica que la termino afectando en ciertos aspectos "Por dentro me sentía morir y yo decía ‘pero si yo soy buena persona, no soy mala’ (...) Todos los días era tendencia porque era ‘una mala persona’, pero no lo soy, solamente estaba jugando y les decía a todos que los iba a sacar porque yo iba a cocinar mejor” mencionó hace un tiempo el pódcast Serez.

Posteriormente, Carla incursionó como presentadora en la primera temporada del reality show ‘La Casa de los Famosos Colombia` en el 2024 al lado de Cristina Hurtado, quien contaba con una larga experiencia en la presentación de este tipo de formatos por lo que ambas en múltiples ocasiones protagonizaron tensionantes e incluso incómodos momentos al aire. Esto se haría viral, mucho más de lo que sucedía dentro de la casa.

Con la llegada de la segunda temporada del reality se dio la noticia de que Cristina Hurtado ya no haría parte y quien ahora ocupa su lugar es Marcelo Cezán con el que Giraldo mantiene una muy buena relación desde hace años. Hoy la presentadora pasó por los micrófonos de Los40 en el programa de ‘Impresentables’ donde habló sobre su compañera Cristina. Al respecto, explicó como fue que se generó uno de los momentos más tensionantes que vivieron, por lo que desde ahí ella entendió que no debía presentar como Hurtado, sino que ser ella misma, recalcando el gran profesionalismo que tiene Cristina en su trabajo.

Posteriormente, dijo que Cristina se acercó a ella y dieron sus opiniones de lo que había sucedido, limando las perezas que había entre ambas “No importa lo que haya pasado, nos funcionó esa primera temporada, nos funcionó esa tensión al aire, le trajo más viralidad a nuestro programa y todo fue muy lindo. Yo realmente tengo mucho agradecimiento con ella, mucho, en todos los aspectos de mi vida, desde sanar, presentar, aprender a respirar y aceptar”

