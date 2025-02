La mamá de Mateo ‘Peluche’ habló de sí su hijo tiene relación con Norma Nivia por estrategia

Ayer se llevó a cabo un nuevo martes de presupuesto en ‘La Casa de los Famosos’ donde las encargadas de hacer el mercado semanal fueron la dj Yina Calderón y la modelo Karina García, esto después de una prueba de presupuesto, donde los famosos lograron reunir 490 puntos. Esta semana la prueba de 23 horas consistió en conformar parejas y observar imágenes cada vez que sonara la alarma. Cada pareja observaba una imagen proyectada por el Jefe durante aproximadamente 5 minutos. Para después recordar los detalles de la imagen, en la noche gala, Carla Giraldo y Marcelo Cezán les debían hacer una serie de preguntas sobre las imágenes mostradas, a las cuales debían contestar y por cada acierto lograban obtener 35 puntos.

Por otro lado, el amor entre Mateo ‘Peluche’ y Norma Nivia vuele a estabilizarse después de algunas tensiones por las declaraciones de Karina, en las que aseguraba que Peluche tenía planeado desde fuera del programa tener una relación con ella. Esto se lo contaría al “team brujas” y Yaya también habría hecho comentarios similares, diciendo que esa la estrategia de Mateo Varela para los realitys, pues al empezar un romance se podría quedar más tiempo. A pesar de todo esto, Peluche le ha dicho a Norma que no es verdad y que ese no ha sido su objetivo dentro de la competencia y las dos últimas noches sus seguidores los han podido ver muy acaramelados.

A propósito de todos los ataques que recibió Peluche por las teorías de su romance con Norma Nivia, el programa ‘Buen Día Colombia’ habló con la mamá del famoso, se trata de Lucero, de la que Mateo habla constantemente por la cercana relación que tiene con ella. Al respecto, Lucero indicó que Peluche es el amor de su vida y que hay mucha gente alrededor de él que lo quieren.

Ana Karina Soto inició la entrevista diciéndole que “Usted es la persona que más lo conoce, ¿Cómo lo ve, honesto, sincero con Norma?“, a lo que la mamá del famoso contestó “Mateo es un niño genuino, trasparente, Mateo no está haciendo algo que no sienta” para después de mencionar a la actriz “Norma es una mujer hermosa, elegante, inteligente, esta muy alta, pero a Mateo no le queda pequeño nada, Mateo está a la altura de cualquier mujer.”

Además, mencionó a la exnovia de Mate con la que el amor surgió en el reality llamado ‘El Poder del Amor’ en Turquía, donde se enamoró de una mujer puertorriqueña llamada Lizbeth Cordero, pero su relación tendría fin por temas de distancia y porque Peluche no logró sacar la visa estadounidense, lo que complicó las cosas entre ellos.