Televidentes de Caracol le pidieron a gritos a Rey Ruiz que no se vaya de ‘Yo me llamo’

La décima temporada de ‘Yo me llamo’ ya superó la barrera de los 35 capítulos desde su estreno el pasado 7 de enero, tiempo en el que los televidentes han sido testigos de la adaptación de Rey Ruiz en el equipo de jurados, hombre al que los televidentes de Caracol TV le están pidiendo a gritos que no se vaya del programa. Así le demostraron el inmenso cariño que le tienen.

Antes de su ingreso, muchos creían que el cubano no iba a poder llenar el inmenso vacío que dejó Pipe Bueno en la mesa de calificadores, cantante que se despidió de la audiencia, César Escola y Amparo Grisales, tras tomar la decisión de radicarse en México junto a su prometida Luis Fernanda W y sus hijos Máximo y Domenic.

Pero esta perspectiva quedó desvirtuada rápidamente, ya que el cubano se ha lucido frente a las cámaras, no solo por su carisma, también por la manera en la que enriquece a los participantes con calificaciones bien argumentadas y que no caen en la humillación.

Es tal el cariño que se ha ganado Rey que los números en sus redes aumentaron tras su llegada al audiovisual que busca al doble perfecto, especialmente en su cuenta de Instagram, donde ya acumula 413.000 seguidores. Justamente el último post de Rey en esta plataforma fue aprovechado por sus fanáticos, para pedirle que por favor ni piense en salir del formato.

“Un día más para ver cómo pequeños cambios, generan grandes resultados. Esto es duro, pero como se goza. A lo que vinimos”, se lee en la descripción del video subido por Ruiz en esta web.

“Rey vas a tener que quedarte de por vida de jurado en ‘Yo Me Llamo’; no aceptamos otra temporada sin ti”, “Cada vez que lo veo ya le encuentro la gracia y la trama a ‘Yo Me Llamo’”, “Un hombre fenomenal”, “Él es sin duda alguna el mejor jurado que ha tenido el programa”, #Elegante, respetuoso, talentoso, mejor dicho el mejor jurado", “Él si sabe corregir y retroalimentar a los participantes de manera correcta. Además, su humildad es una virtud maravillosa”, y “Si se va dejará una huella difícil de borrar”, fueron algunas de las reacciones en la publicación.