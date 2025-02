¿Está en peligro el vallenato? Pipe Bueno advierte sobre su posible declive y causa revuelo

El cantante Pipe Bueno generó controversia al referirse al estado actual del vallenato, afirmando queel género podría estar en peligro si no surge un relevo generacional que lo mantenga vigente en la industria musical. Según el artista, aunque el vallenato es uno de los géneros más representativos de Colombia, la falta de nuevos éxitos y la ausencia de figuras emergentes que lo impulsen podrían llevarlo a un declive en popularidad.

Durante una conversación con el influencer Marko Música, la pareja de Luisa Fernanda W expresó su preocupación sobre el futuro del vallenato, calificándolo como un “género gigante, pero que sin éxitos nuevos está en peligro”.

Pipe enfatizó su punto al afirmar: “Los vallenatos viejos funcionan perfectamente, no tienen éxitos nuevos. Eso es un peligro, y es que no hay música nueva y no hay un relevo generacional pronto. Los géneros tienden a morir justo por eso, pilas”. A pesar de esto, el cantante resaltó que hay artistas emergentes con potencial para revitalizar el género, mencionando a Elder Dayán, Churo Díaz y al hijo de Martín Elías como posibles exponentes que pueden traer una nueva era para el vallenato.

El comentario de Pipe Bueno desató una ola de opiniones divididas entre los internautas. Mientras algunos coincidieron en que el vallenato ha perdido fuerza a nivel nacional y que los nuevos éxitos no logran perdurar en el tiempo, otros defendieron la vigencia del género, asegurando que su arraigo cultural es demasiado fuerte para desaparecer.

“Los éxitos de ahora duran unos meses y ya pasan de moda. En cambio, los de Oñate, Diomedes, Rafa Orozco y los Zuleta siguen sonando y las nuevas generaciones los siguen cantando”, comentó un usuario en redes sociales. Otros señalaron que, aunque el vallenato sigue siendo muy popular en la costa colombiana, su impacto en el resto del país ha disminuido.

A pesar de la polémica, Pipe Bueno destacó la importancia de seguir apostando por el vallenato y animó a los nuevos talentos a mantener vivo el legado de este género que ha marcado la historia musical del país.