César Escola de ‘Yo Me Llamo’ le mostró sus tácticas de conquista a doble de Gloria Estefan

Yo Me Llamo

‘El Templo de la Imitación en Colombia’, volvió a abrir su escenario para los dobles de ‘Yo Me Llamo’, mismos que sueñan con ser el o la ganadora del jugoso premio final de esta décima temporada; dentro de ellas ‘Gloria Estefan’ quien en la noche de este lunes 24 de febrero tuvo una destacada presentación.

‘Ayer’ lanzado en 1993, fue el tema escogido por esta participante para cautivar los afinados oídos de Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, jurados que tenían una misión importante proveniente de ‘La Escuela’, el caminar y zarandeo de esta imitadora al usar un apretado y hermoso vestido rojo.

La primera en dar su retroalimentación fue ‘Amparito’, caldense a la que por poco y se le explota su erizómetro debido al destacado concierto que dio esta émula de la cantante cubana.

“Lo único que te digo es que me ericé y que eres maravilloso. Si no lo haces con esa gracia no sería tan divertido. (...) Tu transmites con la mirada esa nostalgia hermosa”, expresó la ‘Diva, quien inmediatamente fue complementada por Rey Ruiz: “Yo te veo a ti nadando en tus aguas, eres completamente una nota, igualita a la otra. Eres igual a ella, la cantas igual de ella, tu sabor, tu manera de interpretarla”.

El último en dar su calificación fue Escola, quien estaba totalmente anonadado por la similitud en voz que esta participante tiene con la original. “Me impresiona como llegas a las notas con una tranquilidad, sin esforzarse tanto”, fueron las palabras del argentino, mismo que dejó atónito a los televidentes al mostrar sus tácticas de coqueteo al llenar de elogios a ‘Gloria’, hasta el punto que le pidió que no lo llamara “Maestro”, sino “Emilio”, haciendo alusión al esposo de la Gloria Estefan Verdadera.