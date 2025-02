¿Quién fue el nominado de La Jesuu, tras su salida de ‘La Casa de los Famosos’?

La Casa de los Famosos vivió un nuevo domingo de eliminación en el que en la placa de eliminados solo habían mujeres, en su mayoría del cuarto fuego y aunque muchos pensaron que la eliminada iba a ser Yaya por varias actitudes que no la han dejado tan bien ante el público, realmente quien no logro salvarse fue La Jesuu. Con el porcentaje más bajo del 6.36%, Valentina Ruíz se despidió de la casa, mientras que quien logró obtener la mayoría de votos fue La Rusa con el 27.35%.

Quienes le siguieron a Yana fue Yina Calderón con el 17.31%, Karina García con el 14.07%, Yaya Muñoz con el 13.24%, La Toxi Costeña con el 12.49% y La Abuela con el 9.7% que anteriormente pidió a los televidentes que la sacaran del reality y al oir que La Jesuu se iba, expresó su tristeza. Otro de los integrantes que se vio afectado, fue Emiro quien tenia una relación cercana con la caleña, desde antes de ingresar al reality.

Muchos justifican que la salida de Valentina Ruíz se dio porque no estaba dando contenido y a pesar de que entro por decisión del público, este mismo la estaba cuestionando por su participación. En repetidas ocasiones, La Jesuu fue captada durmiendo, lo que la llevó a ser sancionada, esto debido a que los famosos no pueden dormir durante el día. En el aftershow, la influencer estuvo hablando con Karen Sevillano y Vicky Berrio, indicando que creía que esos eran los planes de Dios y que quizá era su momento de salir, ambas no dudaron en molestarla con chistes frente a que se la pasó durmiendo.

Como es de costumbre, el eliminado deberá nominar a alguien dentro de la casa, que abre la placa de nominas de la nueva semana. En el caso de La Jesuu, nominó a Coco esto después de tener una calurosa pelea hace poco por los comentarios del actor hacia su grupo y por los ataques que tenía hacia Karina García.