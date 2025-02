La Jesuu fue eliminada de ‘La Casa de los Famosos’ y así reaccionan las redes: “No esperaba que saliera”

El capitulo 29 de la gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ trajo la salida de Valentina Ruiz, más conocida como La Jesuu, quien no logró conseguir el apoyo en las votaciones y quedó de última.

La primera en regresar fue La Rusa con 27.35 % de los votos, la segunda en entrar fue la DJ Yina Calderón con el 17.31 %. Por su parte, Karina García fue la tercera en volver con 14.07 %, mientras que Yaya Muñoz con 13.24 %.

La ultimas votaciones dejaron en el quinto lugar a La Toxi Costeña con 12.49 %, siguió el sexto lugar para La Abuela con 9.7 %, pese a que manifestó sus intenciones de abandonar el reality de RCN y La Jesuu con 6.36 %.

La salida de La Jesuu derivó en una ola de reacciones en las rede sociales, pues algunos esperaban que la eliminada fuera La Abuela o Yaya Muñoz, sin embargo, tras los resultados no fue así.

“Yo quedé tieso, La Jesuu me decepcionó pero no me esperaba que saliera hoy, estoy procesando junto con ella”, “Kheeeeee ???????? Quién votó por Yaya. Cómo que eliminada La Jesuu ?????”, “Se dan cuenta que decidimos meter a La Jesuu y no a Mariana Zapata ? Todos pensamos que La Jesuu sería finalista y con lo único que finalizó fue con la cama, la silla y el dedo de ella, igual me da pesar”, “A pesar de todo, me dolió escuchar decir a la Jesuu: “me dañé la vida” y “Con la eliminación de la Jesuu se van a dar cuenta que no importa cuantos seguidores tiene cada uno, al final de cuentas el público es quien tiene la última palabra y ME ENCANTA”, son solo algunas de las reacciones que destacan.

Es de recordar que La Jesuu llegó a la placa de nominados por decisión de Crsitian Pasquel al ser eliminado. Días atrás el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ la sancionó tras varios llamados de atención por dormir en horas del día, y le impidió opción a salvación por sus compañeros.