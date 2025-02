La razón por la que los televidentes expresan su disgusto por La Jesuu

Cristian Pasquel fue el último eliminado de ‘La Casa de los Famosos’ esto después de unas intensas votaciones, en las que obtuvo el porcentaje más bajo, con el 8.77%, seguido de La Toxi Costeña, con el 12.34%, Yina Calderón con 21.94%, Karina García 24.14% y de nuevo el actor obtuvo una suma elevada de votos con el 32.7 %. Con su salida, Pasquel nominó a La Jesuu, siendo la primera en entrar a los nominados de la semana, seguida de Yaya Muñoz, que se ganó su nominación por parte del Jefe, después de haber intentado quitarla la ropa a La Liendra.

Muchos expresaron que la sanción no fue suficiente, teniendo en cuenta que en la primera temporada ocurrió lo mismo con Isabella Santiago y Melfi, pero ella sí tuvo que salir inmediatamente, la diferencia es que estaba alcoholizada. Por otro lado, algo que han estado comentando bastante los internautas es la participación de La Jesuu, la cual no ha cumplido con las grandes expectativas que se tenía de la joven caleña. Sobre todo por el hecho de que en varias ocasiones se ha dormido en diferentes lugares de la casa, actividad que no pueden hacer durante en el día, por lo que el Jefe mantiene llamando su atención, pero a pesar de esto Valentina Ruíz sigue haciéndolo.

Este martes de “Presupuesto” el reto para los participantes fue no decir groserías, teniendo en cuenta que son bastante usadas en sus vocabularios, por eso algunos se pusieron una banda negra en la boca. Posteriormente, se le vio a La Jesuu escondida debajo del comedor, al parecer durmiendo. Otro de los aspectos que le han criticado es que no se arregla a diario, describiéndolo como una falta de respeto con los televidentes y también el hábito que tiene de tener su dedo pulgar en la boca, sobre todo mientras duerme.

Como la joven caleña hace contenido de comedia en sus redes, muchos esperaban que fuera igual dentro de la casa, pero en general La Jesuu no se ha metido en peleas con sus compañeros, sino que le cuestionan por ser amiga de Yina Calderón, después de que hablaba mal de ella por fuera de la casa.