Pirlo habló por primera vez en un medio de comunicación sobre su polémica en el show de Juanpis González

Hace unos días, Pirlo se convirtió en tendencia nacional luego de que Alejandro Riaño comentara que el episodio junto a Pirlo, el joven cantante oriundo de Cali, no saldría al aire ya, que el cantante no se encontraba en condiciones óptimas durante la entrevista, ya que había bebido demasiado alcohol antes y durante la entrevista, y por eso, se había tomado la decisión de no publicar la entrevista.

“Les pido que no sepulten al invitado… Al otro día nos pidió disculpas, lo cual le agradezco enormemente”, mencionó Riaño en su declaración.

Pirlo habló por primera vez públicamente sobre su polémica en el show de Juanpis González

Luego de que dicho altercado, el mismo cantante se tomó los micrófonos de ‘Los Impresentables’ de Los 40 para dar su versión de lo sucedido de manera cronológica: “Llego donde Juanpis llego un poco confundido porque estaba acostumbrado a que cuando entro a Bogotá que me está esperando con toda la energía, pero el público del show de Juanpis es un público responsable y me respetaron hasta el fondo porque nunca me abuchearon ni con malas palabras. Tuvieron mucho aguante”.

Del mismo modo, señaló el momento exacto en el que resultó siendo viral en redes sociales: “La cagué porque me tomé unos ‘chorros’ y la verdad lo que hice. La verdad yo no tenía nada pesado en el cuerpo, no había comido bien y me puse a tomar. No estamos hablando de un guarito, estamos hablando de un whisky ex´ótico y caro que lo patea a uno durísimo. Me tomé tres vasos (...) Yo no quería cantar un trap porque yo siento que mis canciones son tal vulgares que yo no quería cantar eso, y cantando la gente del show de Juanpis va a quedar confundida".

“No sabía el error que estaba cometiendo. Después de 25 minutos o media hora empecé a salirme de mi realidad y ya estaba haciendo cosas malucas(...)fui irresponsable e hice el oso”, comentó finalizando la entrevista