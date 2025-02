“El error fue mío”, Pirlo dio su versión de lo que sucedió en ‘The Juanpis Live Show’

En la mañana de martes 18 de febrero, Alejandro Riaño tuvo que pronunciar sobre su última entrevista en ‘The Juanpis Live Show’ con el artista caleño, Pirlo, esto después de que se viralizaran varios videos de la entrevista el pasado 14 de febrero. Estos videos serían publicados por los asistentes de esa fecha del show, que iban con la expectativa de un gran invitado, pero al contrario, el cantante de trap dejo un mal sabor e hizo hasta poner incómodo al personaje de ‘Juanpis’ por su alarmante estado.

Al parecer, desde antes de empezar el show Pirlo que ya estaba tomando alcohol, pero durante la entrevista además le sumaría marihuana, lo que por un momento tuvo repercusiones e hizo mostrar al artista con un comportamiento inaceptable. Después de la ola de comentarios hacia Pirlo, Alejandro Riaño decidió pronunciarse sobre el tema, pidiendo que no se condenara al cantante y que tampoco se debía sepultar al personaje.

“La entrevista salió muy mal, fue muy incómoda y muy difícil de llevar. (...) Es un tipo de 25 años que bajó muchas veces al camerino, bastante asustado, muy nervioso, siempre con ganas de llevar la entrevista bien, pero esto no fue así. Se salió de control el personaje. (...)" fueron algunas palabras de Riaño, por lo que Pirlo también dio unas disculpas públicas a través de su Instagram.

Al respecto, el cantante reconoció su error y comentó que una de las razones de su visita a Bogotá fue sacar la visa, la cual le fue aprobada ese mismo 14 de febrero, por lo que tenía que celebrar su próxima llegada a Estados Unidos. A esto le sumo que no había descansado y que tampoco se había alimentado bien, incluso que ese mismo día le notificaron la invitación a la entrevista con Juanpis.

“Me dejé llevar de los tragos. (...) La culpa fue mía y siento que debo dejar las cosas claras. (...) Me aprobaron la Visa, entonces Pirlo se puso feliz y el mismo 14 me dijeron que tenía la entrevista. (...) Soy terco y siempre somos así, y cometemos errores y es de hombres aceptarlo. Mil disculpas porque no pude haber sido yo la persona que soy, no fueron nervios, fue un juego de emociones. La entrevista fue un fracaso...”, fueron algunas palabras del artista.

Westcol se pronuncia en la polémica de Pirlo

Entre los clips compartidos se puede escuchar que Pirlo habla en su entrevista sobre Blessd y Westcol, figuras con las que se han “tirado”, esto por algunas diferencias, siendo otra de las polémicas que ha protagonizado el caleño. Es por eso que el mismo Westcol dio su opinión, donde pidió que se tomara conciencia con el consumo de drogas que hasta en algún momento llegaron a afectarle a él.

“Que pesar de Pirlo parce, nada personal, pero vean como las drogas pueden apagarte los sueños.. Gracias a esos delirios de persecución que tiene cada que mete perico, se tiró un montón de gente encima que le dio la mano y lo apoyó desde el primer día, ahora no puede ni controlarse para hacer una entrevista, porque esas actitudes no las produce el alcohol, el que sabe, sabe y ese manager de mierda que tiene que no lo ayuda y aconseja por qué también es un drogadicto con delirios de matón” expresó el paisa.

Además, respondió algunos de los comentarios de su post “Él se la pasa tirándome, nadie le presta atención ya, no es un tweet para tirarle mierda, más bien es para que tome conciencia, vean yo como estaba con la yerba que me tocó dejarla porque estaba jodido también.”