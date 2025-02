Coco tomó la decisión y salvó a Alerta en ‘La Casa de los Famosos Colombia’

Durante la gala 27 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ se vivió mucha tensión, pues Gonzalo Escobar, más conocido como Coco, tenía que salvar a uno de los ocho participantes que conforman la placa de nominados.

Coco mantiene el poder de salvación como líder de la semana, luego de enfrentarse a Mateo ‘El Peluche’ Varela, tras el intento de robo de la misma, por lo que le tocó decidir entre Yaya Muñoz, Alerta, Yina Calderón, Yana Kurpova, La Toxi Costeña, La Abuela y Karina García, a quién precisamente nominó días atrás y desató una pelea con Yina Calderón.

En horas de la tarde Coco sostuvo una conversación con don Mauricio Figueroa, y le manifestó su intención de salvar a Karina García, pues indicó que quería hablar con ella para hablar sobre lo sucedido, ya que una conversación entre los dos desató los malentendidos.

“Sería el colmo, no puedes condenar a una persona un día y al otro día salvarla, porque quedas como de un indefinido terrible”, le dijo don Mauricio Figueroa a Coco, pero este insistió en que quería escuchar la versión lo que dijo.

Yina arremetió contra Coco otra vez

Al principio de la gala los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán les dieron la oportunidad a los nominados de dar los motivos por lo que Coco deberías salvarlos. A la primera que le preguntaron fue a Yina Calderón y no dudó en perder la oportunidad de arremeter contra el actor.

“Carla, ¿la verdad o la mentira? La verdad, con el respeto que merece Colombia, a mi no me interesa que ese falso, hipócrita, enfermo, me salve, prefiero continuar en la placa. Gracias, Carla”, dijo Yina Calderón.

Seguidamente le consultaron a La Toxi Costeña, a Yana, y La Abuela quien indicó que no quiere que la salve, pues manifestó su intención de irse, Así como a Yaya Muñoz quien le recordó que llegó a la placa por un motivo similar por el que él fue acusado semanas atrás. Asimismo, fue el turno de Karina García quien tampoco espera ser salvada por él y prefirió pedirle apoyo a Colombia.

Coco salvó a Alerta

Luego de mucha expectativa Coco tomó la decisión al respecto y ejerció su poder al salvar a Alerta quien salió inmediatamente de la placa de nominados y garantiza su puesto una semana más en competencia.

“Alerta, este es mi salvado, ténganme miedo niñitas”, dijo Coco