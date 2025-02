Coco se despachó contra Yina Calderón y La Jesuu: “estas personas no le hacen bien a Colombia”

La gala 27 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ terminó en discusión y es que se vivió mucha tensión, pues Gonzalo Escobar, más conocido como Coco, tenía que salvar a uno de los ocho participantes que conforman la placa de nominados y escogió a Alerta.

Lea tambíen: Coco tomó la decisión y salvó a Alerta en ‘La Casa de los Famosos Colombia’

Antes de eso el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ anuló la prueba de beneficio y castigo, luego que Emiro Navarro no siguió las reglas y tomó cinco fichas, cuando solo era una por participante. Para esto, el ‘Jefe’ rompió el protocolo y mostró un video de la actividad para que no quedaran dudas.

Seguidamente los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán intervinieron para preguntarle a Coco quién era su salvado, y el acto no dudó en dar un mensaje contundente como respuesta a los insultos recibidos por el ‘Team Las Brujas’.

“Colombia, complot: un grupo de personas que se unen para derrocar una idea o una persona. Y cuando hay unas reglas, como ustedes lo han dicho, y se rompen, hay trampa, y la trampa se hace sola sino por tramposos. Así que lo único que puedo decir, es que las pruebas están, hablan mucho, no tienen pruebas contra mí, pero las pruebas contra las personas sí están, que lo sepa Colombia. Yo llegué acá con amor, con cariño, con valores, con clase y con educación y me voy igual”, dijo Coco.

Coco reiteró el complot que hicieron Yaya Muñoz, Yina Calderón, Lady Tabares, Karina García y La Jesuu al querer nominar a Luis Fernando ‘El Negro’ Salas e Indicó que se lleva un plus, y que corresponde que está en el corazón de 14 personas.

“Ellas se van o no, Yina y Jesuu se van igual o peor, porque lo único que saben hacer sin pruebas es engendrar odio en las personas que las siguen a ustedes. Por favor, adolescentes, estas personas no le hacen bien a Colombia”, dijo Coco.

Inmediatamente interrumpió Yina Calderón para decirle que diera el nombre de una vez, lo cual fue secundado por los presentadores quienes indicaron que no era el momento de dar consejos y evitar que la polémica creciera.

“Alerta párate, ¿cómo es que dices tú? ¿ténganme miedo? Este es mi salvado, me dan risas niñitas ¡Vea Colombia lo que hay aquí! Con amor, cariño”, dijo Coco a lo que Yina Calderón “Eres un enfermo” y Coco le contestó “no tienes pruebas, mi amor. No tienes prueba, mami ¡No llores! No llores que no tienes pruebas ¡Muéstrame las pruebas!”.