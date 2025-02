Yeison Jiménez se volvió a despachar en contra de Amparo Grisales “No me lo voy a aguantar más ”

‘Yo Me Llamo’ ha sido el reality de imitación por excelencia de Colombia, donde muchos participantes quieren demostrar que son el doble perefecto de sus cantantes fafavoritos. Pero no todo ha sido perfecto dentro del reality, ya que desde hace varias semanas, el cantante de música popular Yeison Jiménez se ha referido a Amparo Grisales luego de que esta criticara la letra dde sus canciones.

PUBLICIDAD

En medio de un concierto: “Hoy la voy a respetar una vez más. Estoy en Villeta con toda esta gente chusma que usted dice, con toda esa gente agropecuaria que usted dice. Te voy a enseñar algo, a mis 33 años tengo algo que tu nunca tuviste: Éxitos musicales. Y esta gente de pueblo como usted le llama, esta gente agropecuaria, es igual que yo”, mencionó el cantante.

Yeison Jiménez se volvió a despachar en contra de Amparo Grisales

Semanas después de dichas​ declaraciones, Yeison le dio la vuelta a la moneda, y le volvió a dadar un contundente mensaje a la ‘diva’ de Colombia al recordar los amargos momentos que vivió con Amparo en entrevista cocon La Kalle: “La respuesta es bien clara y bien sencilla, hace tres años y medio yo salí del programa ‘Yo me llamo’, en el cual viví una experiencia espectacular y en serio, felicito muchísimo al equipo, porque es un programa excelente. Desde ese día hasta el día de la tarima, nunca hablé del tema, nunca, a pesar de que se hayan vivido cosas incómodas… mucha gente le pregunta a uno ‘¿oiga lo que usted vive con esta señora es real, es un montaje?’ y yo, silencio, porque lo que me corresponde como hombre y como caballero simplemente me corresponde otorgar el beneficio de la duda”, mencionó.

Dichas declaraciones las hizo después del polémico comportamiento de Amparo con los concursantes, causando rechazo ententre los televidentes.

Pero Yeison no dudó en ir más allá destilando veneno contra la acactriz: “Hasta que ya este año (dije) por qué me tengo que aguantar que una persona en televisión nacional, de la cual no estoy hablando y nunca he dicho nada, de lo poquito malo que compartí y viví, siempre me lo guardé para mí... No me lo voy a aguantar más, siento que estaba irrespetando mi carrera, mi esfuerzo; nosotros trabajamos, trasnochamos, madrugamos; no soy un borracho, soy un muchacho demasiado proactivo, y no me lo merezco, entonces tomé una decisión: no lo voy a permitir. Las veces que salga a hablar mal de mí, voy a salir a decir cosas de ella (...) yo respeto muchísimo el canal, los medios, pero ya estuvo bueno”​.