Melissa Gate le devolvió el favor a Camilo Trujillo y así quedó la placa de nominados de ‘La Casa de los Famosos’

Durante la gala 26 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ inició con la advertencia de una sanción, por lo que los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo le dieron la palabra al ‘Jefe’ para sancionar a La Jesuu y también para conocer a los salvados.

Melissa Gate durante el mecanismo de nominación contestó la llamada que le daba el poder de salvación, por lo que tenía que escoger entre Yina Calderón, La Toxi Costeña, La Abuela, Yaya Muñoz, La Rusa, Alerta, Karina García y Camilo Trujillo.

Precisamente escogió al actor Camilo Trujiilo, pues él fue quien la sacó de placa de nominados la semana anterior por decisión del eliminado Marlon Solórzano, al robarle el poder de salvación a La Abuela que era la líder en ese entonces.

“Voy a salvar a Camilo. Primero que todo lo salvo porque es un amigo, como ustedes dicen favor con favor, creo que me cae muy bien, es una persona muy leal, me trata con mucho respeto, yo valoro mucho a la gente que me tratan con respeto, porque acá hay mucha gente irrespetuosa que exige respeto aparte de todo, es parcero, lo considero amigo, palabras sobran, es de los míos”, dijo Melissa Gate.

Placa de nominados de ‘La Casa de los Famosos’

Con la decisión de Melissa Gate al sacar a Camilo Trujillo de la placa de nominados, la tabla quedó de la siguiente manera:

Yina Calderón, nominada por el ‘Jefe’ al ser sancionada por moverse en el congelado

Yaya Muñoz, nominada por el ‘Jefe’ al ser sancionada por querer desnudar a La Liendra

Yana Karpova ‘La Rusa’, nominada por los habitantes de la casa

La Toxi Costeña, nominada por los habitantes de la casa

Alerta, nominado por Emiro tras el sello y cara que perdió contra Yana Karpova

La Jesuu, nominada por el eliminado Cristian Pasquel

‘La Abuela’, nominada por el público

Karina García, nominada por Coco, el líder de la semana

El líder salvará

Mateo ‘Peluche’ Varela se enfrentó contra Gonzalo ‘Coco’ Escobar en el robo de salvación que mantuvo, por lo que ahora el actor deberá decidir si salvará a Yina Calderón, La Toxi Costeña, La Abuela, Yaya Muñoz, La Rusa, Karina García o Alerta