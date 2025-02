Melissa Gate salió de la placa de nominados de ‘La Casa de los Famosos’: “en tu cara Marlon”

Durante la gala 20 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, se vivieron muchas emociones, pues el actor Camilo Trujillo, al haberle robado la salvación a ‘La Abuela’ como líder de la semana, decidió sacar a Melissa Gate de la placa de nominados.

“Bueno, la verdad todas las personas que están en este momento en placa de corazón me cane bien, así de pronto algunos no lo crean, pero sí, me caen bien. Hay una persona que conozco desde antes, y lo que tengo yo es que yo he sido muy agradecido, demasiado, y yo nunca olvido nada. y nada me refiero a cuando la gente me ha ayudado a mí, y por eso, la persona es Melissa”, dijo Camilo Trujillo.

Es de recordar que Melissa Gate llegó a la placa de nominados por decisión del más reciente eliminado Marlon Solórzano, y quien se fue por la creadora de contenido como decisión.

Marlon de 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: RCN

Los seguidores de Melissa Gate se preparaban para un propósito que no era más que hacer que ella regresara a ‘La Casa de los Famosos Colombia’ como la más votada, sin embargo, el agradecimiento y la respuesta se hizo sentir cuando gritó “En tu cara Marlon” visiblemente conmovida.

Melissa Gate en 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: redes sociales

¿Cómo quedó la placa de nominados de ‘La Casa de los Famosos’?

El domingo de eliminación se jugarán el puesto el actor Mauricio Figueroa, nominado por la líder de la semana. Yina Calderón luego de haber sido sancionada por el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ tras insultar a Karen Sevillano.

Con ellos estarán Karina García y La Toxi Costeña quienes fueron nominadas por sus compañeros y Cristian Pasquel nominado por el público, ya que José Rodríguez quien también lo estaba por decisión de los televidentes, fue salvado por Mateo ‘El Peluche’ Varela tras encontrar el sobre de la inmunidad.