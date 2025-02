La Jesuu fue sancionada por dormir en ‘La Casa de los Famosos Colombia’

Valentina Ruíz, más conocida como ‘La Jesuu’, fue sancionada por el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ tras varios llamados de atención desde el inicio del reality, debido a que la participante no pierde oportunidad para dormir.

La Jesuu no solo lo hace en la cama, sino en la sala, el baño y recientemente hasta debajo del comedor, lo que derivó en otro regaño por parte del ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

La situación ha sido cuestionada por los más fervientes seguidores del reality de RCN en las redes sociales, donde han mostrado los momentos de La Jesuu durmiendo y criticado que sea repetitivo.

Ante esto la gala 26 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ inició con la advertencia de la sanción, por lo que los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo indicaron que les tenían noticias e inmediatamente habló el ‘Jefe’.

“Jesuu, en varias ocasiones te he llamado la atención por incumplir las reglas de la casa. Les recuerdo que en mi casa no se puede dormir en el día, y por más llamados de atención tú no obedeces, por eso he decidido que no podrás ser salvada por nadie que tenga el poder de salvación durante esta semana, irás directo a la sala de eliminación”, dijo el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

Ante esto Carla Giraldo le pidió “Jesuu, deja de chuparte se dedo y acostarte a dormir ¡¿Qué pasa?!”. Por lo que Jesuu indicó que “no amor, es que acá es una cosa de locos, pues se dieron cuenta”.

Carla Giraldo insistió en que tanto ellos como Colombia se ha dado cuenta de la decisión y Marcelo Cezán intervino para decir “lo entendemos, pero ustedes están ahí para conviviré, para competir y para seguir las reglas, entonces no nos metamos en líos innecesarios. Compitamos y estemos alerta a cumplir esas reglas que son pocas, pero el jefe es muy estricto, y recuerden que todo lo ve y todo lo escucha”.