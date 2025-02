Juan Diego Alvira viajó para disfrutar del concierto de Shakira con su esposa e hija y así lo vivió

Juan Diego Alvira es uno de los periodistas más reconocidos en Colombia, pues desde hace más de 10 años ha llevado a cabo su más grande pasión, la que tuvo claro en su juventud. El tolimense en un primer momento hizo parte de ‘El Tiempo’, donde logró destacarse en la sección tecnológica, pero su propósito estaba puesto en la televisión a la que llegó tiempo después de la mano de CityTV, convirtiéndose en uno de los presentadores principales. Fue, precisamente, su talento el que le permitió abrirse camino en Noticias Caracol, adquiriendo así una amplia visibilidad que ahora mantiene a través de sus redes sociales y ahora Juan Diego Alvira viajó para disfrutar del concierto de Shakira con su esposa e hija.

Durante la noche de este 20 de febrero se dio la primera fecha del tour ‘Las mujeres ya no lloran’, donde la ciudad elegida fue su natal Barranquilla, convirtiéndose así en uno de los conciertos más esperados del 2025, siendo más que evidente la emoción por parte de grandes y chicos.

Una de las figuras que terminó haciendo parte de este concierto fue el famoso periodista, Juan Diego Alvira, pero no estuvo solo, pues planeó asistir a este evento junto a su esposa, Ana María Escobar, y su hija, María del Mar, una pequeña fan de la barranquillera. La familia llegó horas antes del concierto para así contar con una buena vista y disfrutar de este primer show, pero debido a las personas que se encontraban adelante, el periodista terminó cargando a su hija en los hombros con el fin de que viera mucho más de cerca a Shakira.

“Vamos a encontrarnos con dos mujeres únicas (…) ¿Qué tal la pinta de mi esposa y de mi hija? Me encanta, divinas", agregó Juan Diego Alvira, mientras que su esposa, Ana María, compartió una foto con el hombre en la que asegura que es su “Shakiro”. Cabe resaltar que en algunas videos compartidos se observa como Juan Diego y su pequeña disfrutaron de este concierto.

¿Por qué Juan Diego Alvira decidió no tener más hijos?

Juan Diego Alvira y Ana María Escobar, luego de contraer matrimonio, decidieron darle la bienvenida a su hija, María del Mar, sin embargo, el proceso no fue sencillo, pues no lograba quedar en embarazo, sin embargo, tiempo después cumplieron este sueño. Sin embargo, en medio de una entrevista, Juan Diego confesó que deseaban tener otro hijo, pero por problemas de salud de su esposa esto no se dio.