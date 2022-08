Así se veía Juan Diego Alvira cuando obtuvo su primer trabajo en la televisión

Juan Diego Alvira es uno de los presentadores de noticias más reconocidos del país, no solo por su buen desenvolvimiento frente a las cámaras, sino también por presentar un particular sentido del humor durante sus segmentos en televisión y por su apariencia, la cual suele ser elogiada por algunas fanáticas. Sin embargo, el periodista no siempre lució de la misma manera desde que comenzó a figurar en la pantalla chica.

Tal y como ha dejado saber en diversas entrevistas, el colombiano empezó su carrera en el mundo de los medios de comunicación en RCN Radio, específicamente en Radio Sucesos. Más tarde decidió incursionar en el mundo del periodismo deportivo con Deporte Gráfico, y más tarde en el periódico El Espectador.

Pero no fue sino hasta el año 2000 que consiguió su primer papel en el mundo de la televisión con City TV, canal en el que estuvo por poco más de 10 años al frente del noticiero City Noticias en su edición estelar.

En algunas plataformas como YouTube todavía se pueden encontrar algunos clips de su participación en el noticiero, mostrando cómo se veía en ese momento de su carrera en el mundo de los medios de comunicación. En los videos se puede ver que luce un poco más delgado que en la actualidad, además de destacar que su cabello luce considerablemente más corto y con un estilo diferente.

Juan Diego Alvira en City Noticias Captura de pantalla (YouTube)

Además de su trabajo como conductor de noticias en City TV, Juan Diego Alvira también estuvo al frente de un nuevo programa titulado “Acción contra el crimen”. A través de una entrevista con Bravissimo, el periodista explica que se trataba de un formato diferente al que solía manejar ya que se enfocaba en casos judiciales famosos.

Además, reveló que no solo presentaba el programa sino que también se encargaba de hacer trabajo de investigación para los episodios, confesando que durante su tiempo en el canal logró aprender todo tipo de cosas referentes al mundo del periodismo en la televisión. “City TV para Juan Diego Alvira fue la primaria, el bachillerato, y diría yo algo así como el pregrado”, concluyó el periodista.

Juan Diego Alvira en Acción contra el crimen Captura de pantalla (YouTube)