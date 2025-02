Juan Diego Alvira se enojó con congresista del Pacto Histórico: “Es un golpe grave a la democracia”

Juan Diego Alvira es uno de los periodistas más conocidos de la televisión colombiana, su larga trayectoria lo hacen una cara popular entre la ciudadanía que lo admira por su trabajo cercano con la gente. En esta ocasión, el comunicador social tuvo un fuerte encontrón con la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal.

Todo parece indicar que la congresista habría enviado un derecho de petición a la Alcaldía de Bogotá, consultándole si las visitas de periodistas a las obras del metro eran pagas por la administración. Esto generó malestar en Juan Diego Alvira que realizó un video reclamándole, asegurando que “es un golpe grave a la democracia”.

“He visitado y he recorrido la megaobra desde la alcaldía anterior hasta ahora. Cuestionando lo malo, denunciando demoras y retrasos. Le he dado voz a los vecinos afectados por las obras y he mostrado quien dice la verdad con responsabilidad. (...) Representante Carrascal su intento de desacreditar a la prensa es un golpe bajo a la democracia”, dijo el periodista.

Renglón seguido, Alvira continuó argumentando para lo que él, era un “ataque a la libertad de expresión”.

“Una congresista no debería atacar un la libertad de expresión, sino defenderla. Su pregunta es una cortina de humo para ocultar la verdad, el metro avanza a pesar de los obstáculos políticos.(...) Su pregunta es una desesperación política cuando no se puede atacar el mensaje, se ataca al mensajero”.

Al respecto, la representante a la Cámara Mafe Carrascal, se refirió no a lo dicho por Juan Diego Alvira, pero si a lo del también periodista Juan Fraile, quien reclamaba lo mismo.

“Periodistas intimidando y diciéndonos cómo ejercer nuestros derechos políticos y ciudadanos. Qué tal donde nosotros les dijéramos qué pueden o qué no pueden preguntar en su ejercicio periodístico, saltaría la FLIP No se equivoquen, flaco favor les hacen sus fuentes en la alcaldía de Carlos Fernando Galán, que en vez de responder oficialmente, los usan para demostrar una vez más que la alianza entre los medios y el poder es una derrota democrática", escribió la parlamentaria.