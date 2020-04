La comentada fiesta que Laura Acuña hizo para sus hijos por el Día del Niño

View this post on Instagram

Ppssttt ppssstt! Hemos decidido con @eventoslaroca que vamos a celebrar mañana el día de los niños! Por eso queremos que participes y nos acompañes con estos amigos 👉🏼( desliza la foto) Qué tienen que hacer? . . 1. Asegúrate de seguir a @lauraacunaayala y @eventoslaroca . 2. Comenta por qué te gustaría volver a ser niño y etiqueta a otra mamá que tenga hijos de cero a 7 años y quiera celebrar con nosotros . ☀️Son 15 ganadores ☀️ @eventoslaroca hará el sorteo y los anunciaremos a las 12 del día de mañana . ☀️Nos conectaremos por zoom a las 3 pm para disfrutar de esta fiesta virtual donde estaremos con los ganadores , celebrando el día del niño y pasando un rato lleno de felicidad. .