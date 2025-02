Dani Duke estalló contra el Jefe de La Casa de los Famosos luego de que Yaya intentara desnudar a La Liendra

La segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ sigue sumando acciones en su trama que generaron conversación en las redes sociales, como lo fue el reciente acto de irrespeto por parte de Yaya Muñoz a La Liendra, luego de que la fémina intentará quitarle la ropa al influencer. Al respecto Dani Duke, pareja del creador de contenido estalló en la web y le mandó un duro mensaje al ‘Jefe’.

Aunque en principio todo era risas en la habitación mientras Yaya intentaba arrebatarle los boxers a Mauricio (nombre de La Liendra), todo se tornó diferente cuando él se acostó en su cama y le gritó al ‘Jefe’ para decirle que no aprobaba la acción, notándosele una gran incomodidad y molestia en su rostro.

Al respecto, el encargado de dar ley y orden en el lugar reunió a las celebridades en la sala para informarles la decisión que tomó contra Yaya, para que esto no vuelva a suceder, algo que al parecer no le dio susto a ninguno. “Yaya, a veces las bromas se pueden pasar de control y el día de hoy pasaste los límites del respeto con La Liendra. He decidido que a partir de este momento estás nominada y en riesgo de eliminación. Famosos, recuerden que esto no puede volver a ocurrir”, expresó la voz mayor en el set de ‘Nuestra Tele’.

Al ver esta sanción, Duke decidió hacer uso de sus masivos perfiles en internet para mostrar su inconformismo y cantarle los puntos sobre las íes al ‘Jefe’: “Yo no sé, pero este año los participantes no están respetando al ‘Jefe’, y él no se está haciendo respetar para nada, se lo están pasando por la ‘galleta’ y no tiene autoridad en nada. Te quiero ‘Jefe’ con todas las fuerzas de mi corazón, pero al César lo del César, no te están respetando. No les está importando nada lo que dices, están haciendo lo que se les da la gana en esa casa”, expresó.