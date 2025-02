Dani Duke esperaba la expulsión de Yaya Muñoz tras lo que le hizo a La Liendra

Durante las últimas horas de convivencia dentro de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ se vivió una situación que ha dado mucho de que hablar, y es que en la habitación Yaya Muñoz quiso quitarle la ropa a La Liendra.

Dani Duke, novia de La Liendra, no dudó en manifestar su posición al respecto y recordó que por una situación similar se llevó a cabo la expulsión de Isabella Santiago en la primera temporada. Es de recordar que tras una fiesta y en estado de ebriedad la modelo quiso bajarle la ropa interior a Miguel Melfi.

“Yo no sé, yo soy la más defensora de las mujeres, y digo igualdad entre hombres y mujeres, pero la igualdad es también cuando se pide el respeto de una mujer hacia un hombre. Mi pregunta es… ¿si hubiese sido al revés? ¿Si hubiese sido Mauricio intentando desnudarla a ella? Ahí sí todo el Universo, hasta demanda, hasta penal. El año pasado expulsaron a Isabella Santiago por lo mismo. ¿Qué va a hacer el jefe en este momento? Eso para mí es una falta de respeto, es acoso total. Voy a estar acá sentadita esperando a ver qué pasa. Miramos, pero no juzgamos, pero sí esperamos”, dijo Dani Duke.

Indicó que no tiene nada en contra de Yaya Muñoz, pero que considera una falta de respeto lo hecho y que no le habría gustado verla en una situación similar, en la que estuviese ella en el lugar de La Liendra.

“La temporada pasada expulsaron a Isabella Santiago por eso, porque le hizo exactamente lo mismo a Melfi. Yo no sé, pero yo siento que este año los participantes no están respetando, pero nada al jefe. Y el jefe no se está haciendo respetar para nada, se lo están pasando por la galleta, el jefe no tiene autoridad de nada”, agregó Dani Duke.

Yaya Muñoz solo fue sancionada

Carla Giraldo consulto a La Liendra sobre la situación y tras revelar su posición le llamó la atención a Yaya Muñoz, y le reiteró que, en el caso de haber sido al revés, habría existido vulnerabilidad, por lo que le recordó la importancia de tener distancia en las bromas y de inmediato el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ habló.

“Yaya, a veces las bromas se pueden pasar de control y el día de hoy pasaste los límites del respeto con La Liendra, he decidido que a partir de este momento estás nominada y en riesgo de eliminación. Famosos, recuerden que esto no puede volver a ocurrir ¿está claro?”, dijo el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’.