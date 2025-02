Sanción para Yaya Muñoz por querer desnudar a La Liendra en ‘La Casa de los Famosos’

Durante las últimas horas de convivencia dentro de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ se vivió una situación que ha dado mucho de qué hablar, y es que en la habitación Yaya Muñoz quiso quitarle la ropa a La Liendra.

PUBLICIDAD

Lea también: Karina le dio con todo a La Rusa de ‘La Casa de los Famosos’: “cuidado con atacar a una colombiana”

Todo se dio en medio de juegos de los participantes, pero las cosas se salieron de control cuando Yaya Muñoz insistió y lo persiguió en la habitación, por lo que La Liendra hizo señas con la mano diciendo “no lo apruebo”. Yaya Muñoz dijo mientras lo perseguía “es que yo quiero que la gente sepa la verdad” por lo que ‘La Liendra’ indicó “con que lo sepa mi novia”.

El video llamó la atención de los televidentes, quienes criticaron fuertemente lo sucedido, y tal como era de esperarse, tras el monitoreo de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ en las redes sociales decidieron cuestionarle en vivo a ‘La Liendra’ sobre lo ocurrido.

“Sabemos que se divierten y que es la forma de salir un poquito de toda esa tensión de todo lo que pasa en la casa. Pero antes, quiero hablar con La Liendra. Liendra, hoy una broma de Yaya y las chicas hacía ti, quiero saber cómo te sentiste en el momento en que tal vez, no sé, empezaron a jugar contigo, y quisieron como arrancarte prendas de tu cuerpo”, preguntó Carla Giraldo.

Ante esto, La Liendra dijo que se sentía dentro del juego y que “no me sentí ni acosado, ni me sentí tampoco de pronto invadido o algo es totalmente juego. Si de pronto se llegó a ver mal o algo es dentro de la recocha que tenemos, pero no me sentí incómodo en ningún momento ni tampoco intimidado ni nada”.

PUBLICIDAD

Seguidamente Carla Giraldo le llamó la atención a Yaya Muñoz, y le reiteró que, en el caso de haber sido al revés, habría existido vulnerabilidad, por lo que le recordó la importancia de tener distancia en las bromas y de inmediato el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ habló.

“Yaya, a veces las bromas se pueden pasar de control y el día de hoy pasaste los límites del respeto con La Liendra, he decidido que a partir de este momento estás nominada y en riesgo de eliminación. Famosos, recuerden que esto no puede volver a ocurrir ¿está claro?”, dijo el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’.