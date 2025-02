César Escola de ‘Yo me llamo’ se cansó y se fue en contra de quienes están detrás de las llamadas fraudulentas

César Escola es un argentino que llegó a Colombia hace más de 15 años, pero su camino lo inicio en su país natal, pues desde muy corta edad sus padres impulsaron su talento en la música, que con el paso de los años fue mayor y lo que lo llevó a convertirse en músico, compositor y director musical, experiencia que le ha permitido ser una ficha clave dentro de Caracol Televisión, canal nacional, que se ha convertido en su segunda casa, haciendo parte de programas como ‘La Descarga’, ‘Klass 95′ y ‘Yo me llamo’, lo que también ha traído consigo un cariño evidente por parte de los televidentes, quienes están al pendiente de cada una de sus apariciones y una de las más recientes se dio por medio de sus redes sociales, donde Escola no se aguantó y se fue en contra de quienes están detrás de las llamadas fraudulentas.

Escola cuenta con una amplia experiencia en la música, lo que ha traído consigo que cuando no esté frente a la pantalla como jurado de ‘Yo me lamo’, trabaje en otros roles como la música que se encuentra en algunas de las producciones del mencionado canal, dejando así su esencia y experiencia en las mismas.

Actualmente, César Escola cuenta con más de 180 mil seguidores en su cuenta de Instagram, revelando uno que otro detalle de su vida, pero también de sus nuevos proyectos, donde los clips con respecto a ‘Yo me llamo’ no han pasado de largo, sin embargo, en su última aparición, fueron varios los seguidores que se sintieron que se sintieron identificados con la situación, pues el jurado del ‘reality’ de imitación aseguró: “Señores de Rusia, no pienso contestarles ninguna llamada. Vayan a engañar a su p…$%”, agregando una captura de pantalla en la que evidencia el registro de las mencionadas llamadas.

César Escola Tomada de las redes sociales de César Escola

¿Cuál es el proyecto de César Escola fuera de ‘Yo me llamo’ de Caracol?

César Escola, de ‘Yo me llamo’, además de su rol como jurado en el mencionado programa de entretenimiento de Caracol, ahora está presente en el escenario, a partir de ‘La noche de amor’. Un espacio para cantar e integrar historias que cautiven a los espectadores, contando así con la compañía de Carlos Calero, Natalia Gutiérrez, Michelle Santos y Marcela Moreno.