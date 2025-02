Amparo Grisales mostró a su mejor compañía mientras que revive episodios de ‘Yo me llamo’

‘Yo me llamo’ es un programa de entretenimiento que lleva 10 años al aire, contando así con todo un grupo de imitadores quienes llegan a mostrar su talento en el escenario, donde son varios los imitadores que terminan cautivando a los televidentes en cada una de sus apariciones. Sin dejar de lado, a grupo de jurados que hace parte del ‘reality’ de Caracol compuesto por César Escola, Rey Ruiz y Amparo Grisales.

Grisales es la única jurado que ha hecho parte de las 10 temporadas del programa, encargándose de dar su veredicto con respecto a la imitación de sus artistas favoritos, situación que ha traído consigo que sea blanco de diversas críticas en varias ocasiones por referirse, para muchos en un tono que no corresponde.

A pesar de ello, la ‘Diva colombiana’ sigue estando presente en sus redes sociales y por ende, estando al pendiente de las reacciones y comentarios positivos que termina recibiendo y ahora Amparo aprovechó sus redes para mostrar a uno de los integrantes importantes de su vida: “Mi Bunny concentrado viendo ‘Yo me llamo’. Me lo como a besos. Tú nos ves…. Caracol te ve”, fueron las declaraciones que añadió Amparo Grisales, acompañadas de una imagen de Bunny, su pequeño canino, quien se ha convertido en su mejor compañía, incluso a la hora de no perderse ni un solo detalle de ‘Yo me llamo’ en su década al aire.

Amparo Grisales de ‘Yo me llamo’ rescata a perritos en condición de vulnerabilidad

Cabe resaltar que en varias ocasiones, Amparo ha dejado claro el amor que siente por los animales, destacando así que desde hace varios años ha buscado ayudar a diferentes fundaciones con el fin de que sus propósitos sigan en pie y así poner su granito de arena para estos perros y gatos que tanto lo necesitan.

Pues desde muy joven Amparo Grisales tuvo claro que no deseaba tener hijos por varios motivos, entre ellos, la situación del mundo y también porque no sentía preparada, teniendo en cuenta la responsabilidad que existe detrás de tener hijo. Actualmente, su mejor compañía es su mascota, ya que según lo mencionado en otras entrevistas, su pareja reside fuera de Colombia.