Paquita la del Barrio de ‘Yo Me Llamo’ expresó su tristeza por la muerte de la cantante

En la tarde de este 17 de febrero se difundió la lamentable noticia del fallecimiento de la icónica cantante Paquita del Barrio a sus 77 años, la artista originaria de Veracruz dejo un legado imborrable en la industria musical y claramente en su país. No obstante, la intérprete de “Rata de dos patas” venía presentado varios problemas de salud que le hicieron poner en pausa carrera musical, debió cancelar sus conciertos al presentarse en silla de ruedas debido a molestias en el nervio ciático.

En la nueva temporada de ‘Yo Me Llamo’ hay una imitadora de Paquita la del Barrio, razón por la que el programa decidió hacerle un homenaje a la artista al inicio de su capítulo este lunes 17 de febrero. En él apareció Laura Acuña y Melina Ramírez junto a Sara Marleny Martínez, doble de la mexicana en el programa, que recordó emotivamente a su amiga. Marleny comentó que en las múltiples ocasiones que Paquita visitó Colombia, ella estuvo presente en sus shows y en dos de sus viajes la recibió con serenata de mariachis, por lo que Paquita en las presentaciones le dedicaba ‘Pídeme Perdón’.

Poco a poco las dos mujeres establecieron una conexión en la que Marleny siempre expresó su admiración, al igual que Paquita que solía escribirle y estar en contacto con ella, incluso grabó la canción ‘Cornudo’ de la imitadora en banda. Sara Marleny Martínez tiene 67 años y está pisando bastante fuerte en ‘Yo me llamo’ 2025, por fuera del reality la mujer ha estado toda su vida cerca a la música por la influencia de sus abuelos y su padre.

En todo el homenaje, la imitadora demostró que lamenta la perdida de una mujer que ha sido una inspiración para ella, al respecto expresó “Perdí la amiga, la persona que me ha dado la fuerza para estar en ‘Yo Me llamo’, me ha dado la amistad tan grande de ella. No saben como estoy yo, me duele porque yo la conocí y todos los audios que mandaba me decía”Marlene la quiero mucho".