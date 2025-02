Paola Turbay pidió ayuda por dilema laboral que tiene con algunas Alcaldías y Gobernaciones en Colombia

Con 54 años, Paola Turbay se ha hecho más que un nombre en lo que al mundo del entretenimiento se refiere, entre otras cosas por representar al país en Miss Universo en 1992; por ser figura en reconocidas novelas como ‘Ana de nadie’ y ‘Mentiras perfectas’; a lo que se le suma su participación como jurado en realities como ‘Colombia Next Top Model’ y ‘Colombia tiene talento’. Estos trabajos le han permitido diversificarse en aspectos que van más allá de las cámaras, algo que recientemente le generó un dolor de cabeza con una entrecruzada que tiene con algunas compañías y Alcaldías que la contratan para brindar algunas conferencias.

PUBLICIDAD

El talento de Turbay ha sido ejemplo de vida para muchos jóvenes en el país, quienes ven en ella un ejemplo de constancia y responsabilidad en lo que se proponen, algo que le ha permitido brindar distintas charlas a nivel nacional, encuentros en los que últimamente se ha topado con un dilema en concreto, el no encontrar una temática que conecte su historia con los valores del ente que la contrata.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Paola Turbay vivió complejo accidente y Alejandra Azcárate aseguró que fueron efectos del vino

@paolaturbay La actriz y exreina Paola Turbay.

Esto quedó evidenciado en un reciente video de Turbay publicado su cuenta de Instagram en la que acumula 1,4 millones de seguidores, plataforma en la que le pidió una sabia sugerencia a sus fanáticos.

“Necesito un consejo para un asunto en particular. Desde hace muchos años me llaman de compañías, Alcaldías, colegios y Gonernaciones para dictar una charla. Cuando me hacen esta invitación yo les preguntó de qué quieren que les hable y me dicen que de lo que yo quiera, y eso me parece un ‘poquito’ ambiguo. Entonces vengo dónde ustedes que me conocen muy bien y saben como son mis temas, para que me ayuden a escoger un tema, para proponerlo el día que me vuelvan a invitar”, expresó la esposa del empresario Alejandro Estrada, padre de sus dos hijos a quien le dejó un amoroso mensaje por el Día de San Valentín.

“Gracias Cupido por habernos flechado hace casi 33 años y por seguirle haciéndole mantenimiento a esta relación, para que no se apague la llama. Qué viva el amor. Pero sobre todo, ¡que viva el enamoramiento!“, manifestó Paola.