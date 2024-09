Paola Turbay vivió complejo accidente y Alejandra Azcárate aseguró que fueron efectos del vino

Paola Turbay es una exreina de belleza, actriz y empresaria, quien además de ser considerada como una de las mujeres más hermosas del país, también ha sacado a flote su talento en la actuación, siendo principalmente recordada por su participación en ‘Ana de nadie’ y ‘Mentiras perfectas’. Además en los próximos meses espera regresar a la pantalla con un segunda temporada de una telenovela de Caracol Televisión. Por el momento, la también presentadora está enfocada en pasar tiempo de calidad con su familia, sin embargo, recientemente vivió complejo accidente durante su lujoso viaje.

La encarga de revelar los detalles de este accidente fue la gran amiga de Paola Turbay, Alejandra Azcárate, quien por medio de cuenta de Instagram compartió un corto clip en el Turbay relató lo ocurrido: “Esos cuartos uno tiene que meter la llave para prender la luz, pero no quise prender la luz, simplemente fui por el estuche del baño y al agacharme pum me dio contra el... me va a salir un morado. Ay, no, bueno (...) Seguidamente las risas por parte de Azcárate no se hicieron esperar reiterando: “Pero, esto es para que entiendas que eres un adulto mayor, debes entrar a la habitación y encender la luz, Paola”.

Ante las declaraciones de su gran amiga, Turbay dejó claro que ella se defendía sin necesidad de tener luz mientras que mostró la inflamación y el enrojecimiento con la que contaba la parte de su frente y ceja izquierda, aliviando las secuelas del duro golpe con una bolsa de hielo: “Empiezan a aflojar las consecuencias del consumo de vino”. A pesar de la preocupación por el golpe que recibió Paola Turbay lo cierto es que las risas no faltaron.

Horas más tarde, la exreina de belleza apareció en sus plataformas digitales, donde reiteró: “Si vieron la historia de Alejandra Azcárate esta mañana se dieron cuenta del totazo que me pegué, porque me han preguntado que como va el ojo, el primer pistero, mañana va a aparecer por acá (señalando su mejilla)”. Si bien, el golpe no fue cualquiera, la exreina de belleza siguió adelante con cada uno de sus compromisos sin deja alguna.

¿Quién es el esposo de Paola Turbay?

Paola Turbay lleva más de 20 años de matrimonio con Alejandro Estrada, quien estaría dedicado a diversos roles, pues el hombre se define como un hombre polifacético, ya que, cuenta con diversos intereses. El hombre llevó a cabo sus estudios en Diseño de Comunicaciones, en Montreux, Suiza. A lo largo de los años noventa, fue la principal figura de Studio Verde, una importante agencia de publicidad. Además, llevaba a cabo diferentes negocios digitales.