Jessi Uribe habló del problema que enfrenta con Paola Jara hace más de un año

Jessi Uribe es un cantante de música popular que a sus 37 años de edad cuenta con un amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional. Los inicios de la carrera del bumangués se dieron siendo mariachi y cantando en diferentes eventos, para posteriormente participante en el ‘reality’, ‘A otro nivel’ de Caracol, el cual le dio un amplio reconocimiento, llegando con su música a diferentes zonas del país y así volviendo a encontrar el amor en una de sus colegas, Paola Jara, con quien lleva un buen tiempo de relación. A pesar de su éxito, no todo es color de rosa en su vida, pues recientemente Uribe habló del problema que enfrenta con Paola Jara hace más de un año.

El bumangués en varias ocasiones ha sido blanco de malos comentarios, sobre todo luego de su sonada unión con Paola Jara, pues para ese momento se le acusó de serle infiel a su pareja de aquel momento, Sandra Barrios y madre de sus cuatro hijos. Sin embargo, para Jessi este es un capítulo cerrado, pues actualmente está enfocado en cada uno de sus proyectos y también en pasar tiempo de calidad con su pareja y sus pequeños.

Hace pocos días, el cantante estuvo haciendo parte del programa ‘La Red’, donde abrió su corazón para referirse a la ansiedad que viene presentando y a su problema con Paola Jara: “No me preocupo por ser el primero, pero si estar estando vigente (…) Cuando tengo ansiedad me encanta, estar por ahí en los hoteles, siempre anda alguien conmigo y siento que me relajo mucho tomándome una cervecita, jugando un partido fútbol, siempre trato de buscar la recochita del fútbol, también oraciones que me ayudan para eso. Me tomo mis pastillitas, unas que me recomiendan para no estar ansioso (…) Estos viajes que no he podido dormir me dan muy duro, me comienzan los ataques de pánico, de nervios (…) Siento que me quiero morir, que se me paraliza la cara".

¿Cuál es el problema que tienen Jessi Uribe y Paola Jara?

A pesar de las malas situaciones que ha vivido, Jessi también ha buscado bajarle al licor este año, esperando retomar el ejercicio, pues también trata de lidiar sus celos con Paola Jara: “Horrible, soy muy celoso y he tratado de cambiar. Llevo un año en esa terapia, soy muy celoso, cuando la veo así con vainas raritas. Por ejemplo, se fue esta semana a las 5 o 6 am, que tenía unos exámenes, domingo. Y yo como así que exámenes y se va toda la mañana, cuando a uno le sacan sangre que va a ir a entrenar. Al principio yo le cogía el celular, ella también, pero ahora relajados con eso”.