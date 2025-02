A Paola Jara no le tembló el pulso para reclamarle a Jessi Uribe por salir escaso de ropa en redes

Son decenas los cantantes que han tratado de seguir el legado de grandes de la música popular como el fallecido Darío Gómez o la ‘reina’ Arelys Henao, pero pocos han logrado seguirles sus huellas, dentro de ellos Jessi Uribe y Paola Jara, pareja de esposos que da de qué hablar frecuentemente en redes, muestra de esto fue el reclamo de la nacida en Apartadó a su media naranja por mostrar de más en internet.

Ya son dos años de idilio avalado por el matrimonio los que llevan la antioqueña y el bumangués, unión que se dio luego de que Uribe terminara su primera unión marital con la madre de sus hijos, Sandra Barrios; decisión que le ha traído nuevas experiencias al nacido en la ‘ciudad bonita’, dentro de ellas el ser nominado a los Premios Grammy, suceso que lo convirtió en el primero del despecho en llegar a estar presente en la gala de la Academia.

Jessi Uribe y Paola Jara Instagram

Como toda pareja, Jessi y ‘Paolita’, tienen discusiones por situaciones en las que las partes no están en total acuerdo, pero ambos siempre le sacan el lado positivo al asunto. Muestra de esto fue la reacción de Jara ante la publicación que hizo Uribe en su cuenta de Instagram, plataforma en la que acumula 6,9 millones de seguidores en la que posteó una fotografía en la que se le ve solo portando unos calzoncillos, algo que causó rabia y risa en ‘Pao’ quien en sus historias puso una imagen en la que pone a una señora con una cobija a taparlo. Lo cierto es que la imagen generó una gran conversación entre los fans del cantante.

“Qué bello está ese papi”, “¿Qué necesidad de montar esa foto?, “Solo falta que lo monte en OnlyFans”, “Si muero quiero resucitar en el cuerpo de Paola Jara”, “El gimnasio está haciendo lo suyo”, “Esas fotos pueden generar un infarto”, y “Suave que no resisto tanto cariño”, fueron algunas de las reacciones.