Fariana de ‘Yo me llamo’ confesó que fue víctima de abuso sexual por un amigo

‘Yo me llamo’ es uno de los programas de entretenimiento con mayor acogida entre los televidentes, pues ha estado presente en los hogares colombianos desde el año 2015 y en este 2025 regresó para celebrar sus 10 años al aire y llevarles a los televidentes todo el talento que existe en el país, contando con un grupo de jurados compuesto por Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, quienes se encargarán de encontrar el doble de su artista favorito en esta nueva versión de Caracol Televisión.

Durante esta una temporada han sido varias las sorpresas, entre ellas, un nuevo set, que también estuvo acompañado de una nueva presentadora como lo es Laura Acuña y también de una inteligencia artificial como lo es Armonio. Sin dejar de lado, todo el talento que llegó a las audiciones y que por decisión del jurado ahora algunos de ellos forman parte de cada una de las presentaciones, donde han estado acompañados de buenos momentos y de talento, pero también de fuertes discusiones y diferencias entre ellas, la más sonada por parte de Amparo Grisales y ‘Yo me llamo’ Fariana.

¿Quién es la exparticipante de ‘Yo me llamo’ que fue víctima de abuso?

‘Yo me llamo’ Fariana logró destacarse desde el inicio de la competencia, teniendo en cuenta el gran parecido que tiene con la artista original a nivel físico y musical. Sin dejar de lado, que fuera de competencia en una conocida creadora de contenido, quien se destaca por sus apariciones y también por su belleza.

Pero, luego de su salida del programa ‘Yo me llamo’ la exparticipante, Fariana, confesó que fue abusada por un amigo que la engañó en una fiesta y su novio de aquel momento no hizo nada para impedirlo: “Fui con mi novio esa noche, novio que no me protegió, novio que me dejó ir en estado de embriaguez con ese mismo muchacho que supuestamente me iba a llevar a la casa, pero no me llevó la casa. Yo quedé en un estado como, no sé como decirlo quieta, mis ojos veían lo que estaba pasando, pero no tenía la fuerza para mandar la mano, me dio pena gritar, decía que no, no, suéltame. Me arrepiente toda la vida por no golpearlo, es algo que siempre me va a atormentar. Me levantó sin mi ropa, me duele en el corazón y en el alma porque uno dice si no hubiera ido esa noche (…)

Hasta el día de hoy estoy esperando que solucionen y la verdad no creo que ocurre, recuerdo que una vez me lo encontré en un parque de diversiones y fue como haber visto al diablo", agregó la imitadora de Fariana en ‘Yo me llamo’.

¿Cuál fue la discusión entre ‘Yo me llamo’ Fariana y Amparo Grisales?

En varias ocasiones Amparo Grisales sacó a flote su descontento frente a las letras de las canciones de Fariana, pero también que le faltaba mucho en su voz, mientras que la imitadora trataba de defenderse interrumpiéndola, lo que terminó causando aún más molestia en ella, dejando claro que hay una línea de respeto, donde Grisales le pidió salir del set.