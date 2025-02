‘Rubén Blades’ se convirtió en el eliminado número 12 de ‘Yo Me Llamo’

Eliminado 12 de Yo Me Llamo

‘Yo Me Llamo 2025′ se está convirtiendo en una de las ediciones más difíciles de su historia, ya que en esta décima entrega César Escola, Amparo Grisales y Rey Ruiz, están eliminando participantes capítulo a capítulo y el episodio número 28 no sería la excepción.

Ya son varios los concursantes que le han perdido su cupo en La Escuela, dentro de ellos: ‘Romeo Santos’, ‘Ana Bárbara’, ‘Marisela’, ‘Wisin y Yandel’, ‘Frank Sinatra’, ‘Eliseo Herrera’, y ‘Fariana’; y en la noche de este viernes 14 de febrero los colombianos conocerían el nombre del participante que se uniría a esta lista negra.

Pero previo a que los calificadores definieran el destino de uno de los imitadores, los televidentes fueron testigos de varios momentos jocosos, que se presentaron en el inicio del programa; dos de ellos protagonizados por ‘Paquita la del barrio’, quien, en procura de sacar su mejor versión le “perdió el respeto”, a Camilo Cifuentes y César Escola, a quienes le coqueteó de frente.

Seguido a la émula de la intérprete de ‘Rata de dos patas’, fueron varios los concursantes que se treparon al escenario del ‘Templo de la Imitación’, dentro de ellos: ‘Whitney Houston’, ‘Pipe Peláez’, ‘Rubén Blades’, ‘Carin León’, ‘Martín Elías’ y ‘César Angulo’.

Finalmente, a las 9:30 p.m, Amparo, César y Rey se fueron tras bambalinas para deliberar y tocar la campana para llamar al gigante ‘Búfalo’, quien se fue a la tarima a decirle a ‘Rubén Blades’ que “por favor lo acompañara”, sentencia que lo dejó sin la oportunidad de ganarse el jugoso premio final y tener la alegría que tuvo ‘Carin León (Juan Carlos Parra), quien se llevó los $400 millones de la entrega anterior.