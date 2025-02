Exparticipante de ‘Yo me llamo’ fue asesinado en Valle del Cauca

Así podrá incribirse para la nueva temporada de ‘Yo Me Llamo’

Caracol Televisión es uno de los canales nacionales con mayor acogida entre los televidentes, pues desde hace más dos décadas ha logrado quedarse en el corazón de los colombianos desde cada uno de sus programas de entretenimiento y también de información. Sin embargo, se conoció que un exparticipante de ‘Yo me llamo’ fue asesinado.

Se trata de Zair Guette, quien a sus 25 perdió la vida. El hombre oriundo de Barranquilla, desde corta edad tuvo claro su pasión por la música, tanto así que en un primer momento participó en el ‘Factor X’, del Canal RCN, demostrando así su talento, pero a pesar de ello no logró ganar la competencia, demostrando así su gusto por la música regional mexicana.

En la búsqueda por seguir dando a conocer su talento, Zair interpretó a Alejandro Fernández llevando su imitación a países como Italia, España y México. Además de participar en una de las temporadas de ‘Yo me llamo’ con este mismo personaje y en medio de su audición erizó a Amparo Grisales y cautivó a Pipe Bueno con la canción ‘Te quiero’, sin embargo, no terminó convenciendo del todo a César Escola quien le dio un no dentro de la competencia.

¿Cuál fue la causa de fallecimiento del exparticipante de ‘Yo me llamo’?

Zair Guette, el exparticipante de ‘Yo me llamo’ fue encontrado en la zona de Barranco Bajo, en Valle del Cauca, y según la información de algunos medios de comunicación, el hombre presentaba signos de violencia. Hasta el momento, este caso se encuentra en investigación por parte de las autoridades, ya que días antes en esta zona también se presentó un homicidio, lo que ha causado temor entre los residentes de esta zona.

Cabe resaltar que este deceso ha ocasionado tristeza y sorpresa entre sus seguidores y amigos.