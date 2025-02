En España ‘destruyen’ a Shakira por la pulla que le tiró a Gerard Pique y “al país comunista” en su gira

Shakira es una de las cantantes colombianas más representativas tanto en el país como alrededor del mundo. La barranquillera cuenta con una amplia carrera artística, la cual le permitió contar con un sinfín de seguidores, pero con el fin de vivir cada etapa de sus hijos, decidió pausar su carrera, situación que no fue fácil para ella. Pero, luego de un tormentoso momento de su vida, como lo fue su separación del exfutbolista, Gerard Piqué y padre de sus pequeños, regresó para retomar su carrera y así iniciar una gira por diferentes países del mundo, esto luego de lanzar algunas nuevas canciones.

Hace pocos meses, Shakira llenó de emoción a sus fans luego de anunciar su apetecido tour ‘Las mujeres ya no lloran’, iniciando en Río de Janeiro, Brasil y posteriormente con una fecha en Perú, teniendo en cuenta los problemas de salud que padeció y que la llevaron a cancelar su segundo show en el país azteca. Sin embargo, en las redes se han viralizado algunos videos en donde su setlist ha sido el protagonista, pues la artista sustituyó durante su presentación en el Estadio Olímpico Nilton Santos en Río de Janeiro, algunos versos de sus canciones, entre ellos Don’t bother, que darían cuenta de su relación con Gerard Piqué.

Aunque esta canción no tiene versión en español y se lanzó en el año 2005, aun sin conocer a Piqué evidentemente contó un ajuste durante esta gira mundial de la barranquillera, entre los que se destacan: “Ella tiene sus amigos perfectos” por “Ella comparte tus estúpidos amigos”. “Ella practica Tai Chi, Ella nunca perdería la cabeza, Ella es más de lo que mereces, Ella es mucho mejor que yo”. “Ella trabaja para ti gratis, No la hagas perder la cabeza. Ella es más de lo que mereces. Y sigue sin ser mejor que yo”.

“Por ti renunciaría a todo lo que tengo y me mudaría a un país comunista”, siendo cambiada por “Por ti renuncié a todo lo que tenía y me mudé a un país socialista”. Sin embargo, ante esta última frase de su canción fueron varias las críticas recibidas, especialmente por medios españoles y residentes de este país, quienes aseguran que Shakira aún sigue dolida y no supera no solo su separación con Gerard Piqué, sino también por el problema que vivió con Hacienda aceptando pagar en aquel momento una multa millonaria multa.