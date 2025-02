Shakira fue dada de alta: se conoció cómo fueron filtrados datos íntimos de su información médica.

Ante la filtración de información médica de Shakira en redes sociales, la Clínica Delgado, donde la cantante fue internada de emergencia, emitió un comunicado dirigido a todo su staff médico, recordándoles la confidencialidad de la información relacionada con los pacientes. La difusión de datos sobre la cantante generó rechazo entre muchos usuarios de redes, quienes destacaron la importancia de que dicha información debe mantenerse privada y no ser compartida sin autorización.

PUBLICIDAD

Para leer: Cambian el día del concierto de Shakira en Medellín y esta es la nueva fecha

La clínica, consciente del hecho, decidió tomar cartas en el asunto y emitió un comunicado interno, en el que expresó: “A todo el staff médico, le recordamos que el Servicio Médico prestado y la información de interacción del Locador (Médico) con fuentes de información (xHIS – Historias clínicas, entre otros) deberán mantener el carácter de confidencialidad.” Este mensaje se hizo público mientras Shakira aún permanecía internada y a tan solo días de su esperado concierto del 17 de febrero, que estaba en duda debido a su estado de salud.

Por su parte, Shakira también compartió un comunicado a través de sus redes sociales, donde informó que, por orden médica, no podría presentarse en el concierto del 16 de febrero en el Estadio Nacional. “Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche. Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para encontrarme con el querido público peruano”, explicó la artista.

A su llegada a Perú, la cantante expresó su emoción y alegría por regresar al país, mencionando el cariño del público peruano pese a no haber visitado el país en varios años. “Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí. Tengo el corazón emocionado con este recibimiento que me han hecho en el aeropuerto y en el hotel, estoy muy feliz de volver. Los quiero muchísimo, tengo ganas de estar sobre el escenario y de comerme un ceviche“, dijo Shakira, emocionada por el recibimiento.

La tiktoker La Mana fue una de las primeras en revelar que Shakira había ingresado de emergencia a una clínica local. Según la información que la tiktoker pudo obtener, la cantante había llegado al centro de salud a las 5 a.m. La información fue confirmada por otra usuaria que detalló que Shakira llegó con un malestar estomacal debido a su gastritis. La usuaria también indicó que Shakira estaba siendo sometida a una endoscopia, pero que los médicos no creían que su situación afectara sus eventos programados para los días siguientes.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) también se pronunció sobre la filtración de la información médica, subrayando que los datos personales de salud están protegidos por la Constitución y la Ley. El Minjusdh indicó que la difusión de estos datos sin el consentimiento de la persona afectada constituye una violación al derecho a la intimidad, sancionada con multas que oscilan entre los 26,750 y 267,500 soles peruanos.

PUBLICIDAD

Asimismo, la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) señaló que la divulgación de información médica sin autorización es una falta grave y conlleva una sanción administrativa que puede ascender hasta 300 UIT, equivalente a S/ 1 millón 605 mil. La entidad también recordó que tanto los profesionales de la salud como los técnicos y auxiliares que divulguen información relacionada con el acto médico pueden enfrentar responsabilidades civiles o penales, además de las sanciones correspondientes según los Códigos de Ética Profesional.

Tras la confirmación de la cancelación del concierto de Shakira programado para el 17 de febrero, varios de sus fanáticos se acercaron a las inmediaciones de la Clínica Delgado en Lima, para manifestar su apoyo a la cantante. Los seguidores, preocupados por el estado de salud de Shakira, expresaron sus deseos de pronta mejora, pero también algunos se tomaron la situación con humor, haciendo bromas sobre el hecho de que el ceviche, uno de los platos más deseados por la cantante, podría haberle caído mal. “No debiste comer nada, Shaki, aquí es todo rico pero pesado”, “Si, me acabo de enterar, me pasaron ese dato... que Dios la proteja”, “Y a Speed que comió 7 colores no le pasó nada", fueron algunas de las reacciones que circularon en redes sociales, mientras los fanáticos se mantenían atentos a la recuperación de la estrella colombiana.

Este incidente, que involucra tanto la filtración de información médica sensible como las repercusiones legales y sociales de dicha filtración, pone en evidencia la importancia de respetar la privacidad de las personas, especialmente en lo que respecta a su salud, y resalta la necesidad de mantener estrictas medidas de confidencialidad por parte de todas las instituciones involucradas.