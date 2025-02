Shakira cambió letra de ‘Don’t Bother’ para concierto de ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, así dice la nueva versión

Shakira cambió la letra de ‘Don’t Bother’, canción que se desprende de su producción discográfica ‘Oral Fixation vol. 2’ que fue lanzada en el año 2005, y que ahora, 20 años después, ha sido interpretada por la cantante en su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

Los primeros en escuchar la nueva letra de ‘Don’t Bother’ de Shakira, fueron los asistentes al primer concierto de la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ que se llevó a cabo el pasado 11 de febrero desde el Estadio Olímpico Nilton Santos en Río de Janeiro.

Cuando los presentes la acompañaban en el tema notaron que la letra no era la misma, y que los cambios se ajustaron a la realidad actual que vive la cantante tras la separación con el exfutbolista Gerard Piqué, tras su infidelidad con Clara Chía Martí.

Nueva letra de ‘Don’t Bother’ de Shakira

En la versión original de la canción dice “ella tiene a sus amigos perfectos” y ahora el primer cambio indica “ella comparte tus estúpidos amigos”. El segundo cambio se dio en la estrofa donde dice “Ella practica Tai Chi, ella nunca perdería la cabeza, ella es más que lo que mereces, ella es mucho mejor que yo” la cual cambió por “ella trabaja para ti gratis, no la hagas perder la cabeza, ella es más de lo que mereces, y sigue sin ser mejor que yo”. El tercer cambio está en “ella mide caso 1,80 de altura, ella debe pensar que soy una pulga” por “no me arrepiento de tu poll@, por el sexo fue genial conmigo”.

Mientras que el cambio final se dio en el ligero monologo o Sprechgesang de la canción el cual decía “Por ti, renunciaría a todo lo que tengo y me mudaría a un país comunista si vinieras conmigo, por supuesto, y me limaría las uñas para que no te hagan daño y perdería esos kilos, aprendería sobre futbol si eso te hiciera quedarte, pero no lo harás, pero no lo harás” el cual ahora dice “por ti renuncié a todo lo que tenía, y me mudé a un pais socialista, solo parar estar contigo, por supuesto, y me limé las uñas para que no te hicieran daño y perdí esos kilos, aprendí sobre futbol solo para que te quedaras, pero no lo hiciste y no lo harás”.