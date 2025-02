Rey Ruiz lanzó dura advertencia a Oscar D’ León en ‘Yo me llamo’

‘Yo me llamo’ es un programa de entretenimiento que cuenta con 10 años frente a la pantalla de Caracol Televisión, contando a lo largo de cada una de ellas con un amplio talento cuando de imitadores se trata, pero al final de la competencia solo uno se llevará el premio de los 500 millones de pesos y durante la actual versión, quienes tienen la última palabra son el equipo de jurados compuesto por Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruíz.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: César Escola tildó de “guache” a Xavi por este detalle en ‘Yo me llamo’

A lo largo del capítulo de este 13 de febrero, fueron varios los imitadores que llegaron a mostrar su talento, los primeros en llegar al escenario fueron Selena, Gloria Trevi y también Oscar de León, quien interpretó ‘Qué bueno baila usted’, una famosa canción que fue lanzada en 1997, siendo bastante recordada por parte de los seguidores del artista, donde el imitador buscó conquistar el oído de los jurados.

Si bien, las reacciones no terminaron siendo las mejores, lo cierto es que los tres jurados esperaron el final de su presentación para referirse de manera contundente a este tema, dejando claro, que no terminó siendo su mejor aparición como imitador de Oscar de León, el más drástico, sin duda, fue Rey Ruiz asegurando: “Tengo que ser sincero y con toda honestidad, se lo tengo que decir. Hay cositas que no me cuadran con el personaje, por ejemplo siento que el color de la voz como que se está yendo. En las frases siento que hay cosas donde se cansa y hay frases a las que no llega. Hay cosas en el baile que encuentro que no llega y esas cosas son las que me están faltando en el personaje. Tengo que decirle la realidad y si no lo hace, puede que salga de la competencia, ponga empeño y eso”.

Mientras que las reacciones de sorpresa por parte de Amparo Grisales y César Escola no se hicieron esperar, dejando claro que debía esperar a lo que ocurría dentro de la competencia.