Hombre denuncia a Yina Calderón por no pagarle una finca de $2.000 millones de pesos. Yina Calderón, ha sido una de las participantes de ‘La Casa de los Famosos’ que más se ha ganado el rechazo de los televidentes por sus constantes decisiones y actitudes dentro de la casa, sobre todo, por sus contantes peleas subidas de tono con Melissa Gate, y ahora con Karen Sevillano, quien llegó a la casa para ponerle un poco de picante.

Si bien la vida de Yina es una polémica constante que parece no acabar, ahora, un hombre expuso a la empresaria por una deuda millonaria.

Yina Calderón es denunciada por millonaria suma de una finca

El hombre identificado como Luis Alfonso Párraga Vargas, subió un video a su cuenta de Instagram haciendo énfasis a la mención que hizo Yina dentro de ‘La Casa de los Famosos’ sobre la compra de una finca en Chicaque: “Te vi hablando en televisión hablando de una casa que me compraste allá en Chicaque, te felicito”. Del mismo modo, mencionó que el negocio del predio fue por $2.000 millones de pesos: “Es una casa muy bonita en un sitio espectacular, y espero que la estés disfrutando. Te la dejé con mucho arte. Es una casa muy bonita, bien amobladita. Muy hermosa”, “Quiero corregirte dos cositas. La primera, no son 32 fanegadas de tierra, son 19, que en hectáreas son 15 fanegadas... La segunda cosa es que no me has pagado mi finca, me debes $1.265 millones de pesos y no me has pagado. Quiero recurrir a tu bondad y a tu buen juicio para que me pagues mi finquita, llevas cuatro años que no me has pagado y yo necesito la plata”, mencionó Luis Alfonso como parte fundamental de dicha denuncia.

¿Yina Calderón saldrá pronto de ‘La Casa de los Famosos’?

Desde que la streamer y empresaria fue anunciada como la última participante del reality, muchos pensaron que sería divertido verla enfrentarse con Melissa Gate, una de las personas con las que más discusiones ha tenido en redes sociales. Pero en solo tres semanas, los televidentes y usuarios de redes sociales, no han podido dejar de lado su molestia por las constantes peleas de Yina, inclusive llegando a presionar por las mismas redes del Canal RCN, sobre una posible salida de Yina, ya que algunos no soportan las faltas de respeto de la huilense con los otros participantes.

Cabe recordar, que Yina fue sancionada en los últimos días por faltarle al respeto a Melissa Gate al mencionarle que su hijo no la quería. A pesar del inconformismo de los televidentes, ‘El Jefe’ no ha tomado ninguna decisión sobre alguna expulsión de Yina Calderón de ‘La Casa de los Famosos’