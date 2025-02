Hijo de Melissa Gate le respondió con clase a Juliana Calderón tras intento de cizaña

La tercera semana de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ ha estado marcada por intensos enfrentamientos, especialmente entre las participantes Melissa Gate y Yina Calderón. La rivalidad entre ambas ha acaparado la atención del público, generando un debate dentro y fuera del programa.

Recientemente, en una emisión de ‘Buen Día Colombia,’ se abordó el tema con la participación de Juliana Calderón, hermana de Yina, quien salió en defensa de la influencer. Juliana aseguró que su hermana es una persona noble y no tan conflictiva como muchos creen.

Sin embargo, el momento más controversial de la entrevista se dio cuando se mencionó el comentario de Yina a La Jesuu, en el que supuestamente afirmaba haber enviado a dos hombres para darle un “susto” a Melissa. Ante esto, Juliana negó rotundamente que Yina sea capaz de orquestar algo así.

Pero la conversación tomó un giro inesperado con la intervención de Juan José Ramírez, el hijo de 18 años de Melissa Gate. El joven fue invitado a compartir su opinión sobre la participación de su madre en el reality y los conflictos que ha enfrentado.

Con madurez, Juan José defendió a Melissa, asegurando que ella es una mujer fuerte y que está en el programa para generar contenido. Además, dejó claro que no le afectan los comentarios sobre ella, ya que conoce bien su verdadera personalidad.

El punto álgido de la conversación ocurrió cuando Juliana Calderón le mencionó a Juan José una supuesta entrevista en la que Melissa habría dicho que no lo quería y que prefería enfocarse en su vida personal antes que en él. Ante esto, el joven respondió con educación que no había visto la entrevista. Juliana bromeó diciendo que se la enviaría por WhatsApp, a lo que Juan José replicó con tranquilidad: “Ella sí habla así, dice muchas cosas, pero yo sé de verdad cómo es ella, por eso no me importa”.

Finalmente, el hijo de Melissa dejó en claro su postura sobre la relación con su madre y el conflicto en el reality. Recordó que lo único que realmente le afectó fue cuando Yina le dijo a su madre que ni su propio hijo la quería, una afirmación que desmintió rotundamente. Cuando Juliana le preguntó directamente si quería a su madre, él respondió sin dudar: “Sí, yo la amo”.

En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar contra la producción del matutino por haber reunido a los familiares de las competidoras con más problemas entre ellas.

“Que horror de entrevista, el hijo de Melissa es demasiado educado porque cuando le pregunto si quería a su mamá, le digo hasta de que se va a morir por atrevida 😡😡“; ”Lo hacen de maldad, son peores que los Calderón"; “Prestar el espacio para atacar así a una persona”, fueron parte de los comentarios que recibió el programa de RCN.